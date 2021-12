La emoción de Yanina Latorre al despedirse de Los ángeles de la mañana: “No puedo creer que se termine”

“No, no puedo hablar”, dijo, entre lágrimas, Yanina Latorre cuando Ángel De Brito anunció que hoy le tocaba despedirse a ella de Los ángeles de la mañana. Tras juntar fuerzas, la angelita más filosa del panel comenzó su discurso lleno de nostalgia y agradecimiento. “Acá trabajamos, pero nos divertimos. (...) Sos como un hermano para mí [en referencia al conductor del ciclo], aprendí todo con vos, pude sacar lo mejor de mí. Hay muy pocos tipos generosos como vos. LAM sos vos y yo soy gracias a vos”, expresó la panelista muy conmovida.

Y casi como haciendo un repaso por los seis años que duró el ciclo matutino, Latorre confesó cómo el programa la contuvo en los peores momentos de su vida. “Acá tuve la primer crisis de mi matrimonio, me contuvieron, me ayudaron. Andrea (Taboada) cuando me pasó eso fue una hermana, todo el tiempo juntas. Acá se comparte todo, se disfruta, hay mucho laburo, estamos locas, pero no estamos locas”, aclaró.

“Creo que no pasó esto con ningún otro programa. LAM es una marca registrada, todas quieren ser angelitas. No puedo creer que se termine. Son seis años de trabajo, en donde crecimos mucho. La gente cree que es un chiste que termina. Creo que acompañamos a mucha gente. El equipo detrás de cámara es divino, adoro a todos los productores ya saben. No puedo creer que termine”, repitió con cierta nostalgia una y otra vez.

“¿Qué fue lo que más disfrutaste?”, le preguntó De Brito. “Las peleas, las risas, los días de estar tentados, las primicias”, enumeró la panelista que impuso un estilo propio en la televisión. “Me gusta mucho discutir, soy honesta, creo que los juicios que me estoy comiendo es porque al otro le jode lo que yo digo. Estoy agradecida porque me enseñaste a trabajar y aprendí del mejor y de [Jorge] Lanata en la radio”, confesó mirando al conductor a los ojos.