La tajante opinión de Zaira Nara ante la posibilidad de que Wanda tenga otro hijo con Mauro Icardi

Alcanzó con que Mauro Icardi posteara una historia en Instagram donde daba indicios de que Wanda Nara querría ser madre nuevamente para que los rumores comenzaran a correr. La mediática ya tiene cinco hijos, dos niñas con el jugador del París Saint-Germain y tres varones fruto de su matrimonio con Maxi López. Una de las que no tardó en dar su opinión al respecto fue Zaira Nara, quien al parecer no estaría de acuerdo. “Ahora hay que disfrutar la vida”, opinó.

Zaira, quien reemplaza a Florencia Peña en Flor de equipo (Telefe), contó por qué no le daría el visto bueno a su hermana. “Me estás jod... ¡Ya tiene cinco!”, lanzó apenas comenzaron a comentar el posteo del futbolista. Además, detalló que hace poco estuvo con sus sobrinos y fue la encargada de llevarlos de vuelta a casa, por lo que se vio obligada a hacer dos viajes porque en su auto no entraba toda la tropa de niños.

Zaira Nara opinó en Flor de equipo (Telefe) que no estaría de acuerdo con el deseo de su hermana de ser madre nuevamente (Crédito: Captura de video Telefe)

Asimismo, Tomás Dente dio otra mirada acerca de la discusión y planteó: “Tener un hijo podría ser la legitimación del vínculo, ¿no?”. Al escucharlo, tanto Zaira como Analía Franchin rechazaron la idea. El periodista se refería al tan sonado affaire entre Icardi y Eugenia ‘la China’ Suárez que explotó en octubre y se convirtió en un escándalo internacional que hizo que el matrimonio de Wanda pendiera de un hilo.

En ese sentido, Dente explicó que un nuevo bebé podría ser una prueba de que hay amor en la pareja después de todo lo que pasó. Pese a esta visión, la modelo reafirmó su opinión y fue tajante. “Ya fue. Para mí ahora hay que disfrutar la vida. La más chiquita tiene cinco años”, manifestó.

Zaira Nara expresó que ahora era momento de disfrutar la vida en lugar de considerar en tener más hijos

Pero Nara no solo dio su opinión, sino que se valió también de las palabras de sus propios sobrinos, quienes desestimaron la idea de tener un hermano. De hecho relató que directamente se los preguntó y todos se negaron. “No quieren. Ninguno quiere. Ya son un montón, ya está”, comentó.

Wanda Nara tiene cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López, y a Francesca e Isabella, que tuvo con Mauro Icardi (Crédito: Instagram/@wanda_nara)

Durante el programa también hubo chistes acerca de los gastos que implica tener tal cantidad de hijos, entre ellos, la cantidad de jabón y suavizante necesarios en el hogar -por ejemplo de Wanda- para lavar toda la ropa. “Ni el bidón de tres litros les rinde”, lanzó Zaira con ironía.

Wanda también hace bromas al respecto. En algunas entrevistas definió al clan como una “familia numerosa”, término que en Europa implica incluso descuentos en algunos servicios públicos e impuestos.

Pese a que el tema sigue en discusión en las redes y se mantiene la expectativa por los rumores de un nuevo miembro en la familia, se trataría solo de un deseo de la pareja. Wanda ya tiene a Valentino, Constantino y Benedicto, hijos que tuvo con Maxi López, y a Francesca e Isabella, fruto de su relación con Icardi. Un nuevo bebé podría suponer un riesgo en la salud de la mediática de 35 años, quien expresó públicamente que la quinta y última cesárea supuso un riesgo para su vida.