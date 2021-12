“Tu empuje es admirable”: la sentida dedicatoria de Cande Tinelli a Marcelo tras el último programa

En la noche del viernes, La Academia (eltrece) llegó a su final y, a pesar de no haber logrado el rating esperado, la velada se vivió a pura emoción. Hubo bailes, números musicales de grandes artistas y muchas lágrimas. Los discursos emotivos y los eternos agradecimientos estuvieron a la hora del día mientras Marcelo Tinelli despedía uno de los años más duros de su carrera. Junto a él estuvo toda su familia acompañándolo detrás de las cámaras y, a pesar de que su hija Candelaria no pudo asistir en persona, le envió todo su apoyo a través de las redes sociales.

Noelia Marzol fue la ganadora de La Academia

El 2021 no fue para nada gentil con el legendario conductor de eltrece. Quien supo dominar el rating del prime time año tras año con números desorbitantes se encontró batallando para mantenerse en los dos dígitos, muchas veces fracasando estrepitosamente. Pero si hay algo que no se le puede reprochar a Tinelli es que, a pesar de venir con el viento en contra, logró dar un gran show noche tras noche. Y la última no fue diferente.

Las dos parejas que pelearon para recibir el tan ansiado título ganador fueron las conformadas por Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez y Noelia Marzol y Jony Lazarte. Las duplas presentaron increíbles coreografías en tres ritmos: rock, adagio y merengue. Pero ese no fue todo. Mientras los competidores se tomaban un descanso entre baile y baile, hubo varias presentaciones en el medio.

Flor Vigna presentó en vivo "Uy", su primera canción captura de video

Laurita Fernández volvió a la pista para dar un espectacular show de baile y fue seguida por Flor Vigna, quien regresó al estudio pero no ahora como cantante. La exparticipante dio una presentación de “Uy”, su debut musical. Asimismo, cantaron en vivo Santiago “Chano” Moreno Charpentier y L-Gante quien, en esta oportunidad, también se sumó al jurado.

L-Gante, sexto jurado en la final de ShowMatch, "La Academia" Twitter

Marcelo Tinelli atravesó toda la noche entre risas y lágrimas siempre con el amor de sus cinco hijos respaldándolo. Juana, Micaela, Francisco y Lorenzo estuvieron ahí en el estudio pero Lelé, por motivos que no fueron aclarados, permaneció en su casa. Sin embargo, fue testigo de todo el programa y fue registrando sus momentos favoritos en sus historias de Instagram.

Entre medio de videos del autor de “El perrito malvado” y del ex Tan Bionica, la diseñadora quiso enviarle un dulce mensaje a su papá. Junto a una foto de la pantalla en donde se lo veía al conductor muy conmovido, ella escribió: “Claramente sos la locomotora, sos una persona del car**jo. Tu empuje y energía es admirable”.

Candelaria Tinelli le dedicó un mensaje a su papá durante la final instagram

Haciendo referencia a la desafiante etapa que está cerrando Marcelo, continuó: “Hasta en los peores momentos le ponés el pecho a la vida”. A modo de cierre, manifestó: “Te amo mucho”.