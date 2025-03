Yanina Latorre reveló que Wanda Nara la bloqueó de las redes sociales y la enfrentó por sus dichos

Una vez más, Yanina Latorre terminó en el centro del escándalo mediático. En esta oportunidad, apuntó en vivo contra Wanda Nara tras enterarse de que la modelo la bloqueó de todas sus redes sociales. Cabe destacar que, desde que explotó la novela que también involucra a Mauro Icardi y a la China Suárez, la panelista de LAM (América) no paró de seguir el tema minuto a minuto en sus redes sociales y de opinar sobre él en diferentes programas. Por ello, incluso, se convirtió en objeto de críticas por parte de los protagonistas de la historia, quienes ya expresaron varias veces su descontento con lo que hace y dice.

Al aire de su programa en radio El Observador, Latorre explicó qué fue lo que pasó ahora entre ella y la mediática, que en el último tiempo venían teniendo una relación bastante neutral. “Me bloqueó. Digo, si me bloqueaste no sé para qué. Porque opinar voy a seguir opinando igual. Ella tiene un tema conmigo, me doy cuenta. Porque criticarla la critica todo el mundo. En el programa del Pampito (Puro Show) la hacen mier**, le creen todo a Icardi. Y me bloquea a mí”, aseveró.

Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara

Más adelante, Yanina reveló que antes de que Wanda tomara esta decisión le mandó mensajes furiosa por sus dichos en redes sociales. “Y hoy a la mañana… el tupé. No le contesté todavía, estaba haciendo gimnasia. Me dijo de todo a la mañana”, comentó. A continuación, explicó con lujo de detalle lo sucedido: “Empezó temprano: ‘Deberías escuchar a los menores, en vez de decir la cantidad de cosas que decís. El colegio denunció cosas que yo ni sabía, ¿ahora también soy la culpable?’, me dijo. ¿Por qué me lo dice a mí? ¿Por qué le importa lo que yo pienso? No voy a cambiar de opinión”.

“Me puteó. Me dice que Maxi fue violento con los hijos, ahora es el mejor amigo. Me dice: ‘¿Qué culpa tengo yo? Las nenas declararon con el juez y yo no estaba en el país. ¿También las manipulé?’. Yo de esto no tengo información, no lo sé”, añadió. Sin embargo, como era de esperarse, ninguno de los dichos de Wanda frenó a la panelista y, segundos después de contar todo, opinó nuevamente sobre la situación familiar y judicial de Nara e Icardi.

Mauro Icardi, La China Suárez y Wanda Nara: la guerra entre todos ellos tuvo a Yanina Latorre como protagonista (Foto: Instagram/@mauroicardi y @wanda_nara)

“La verdad es que si tus hijas declaran con un juez, sería bueno que estés vos en el país para acompañarlas, porque no sé con quién fueron. El padre no está, vos tampoco. Y me tiró de todo: que lo invitó mil veces a los cumpleaños, que tiene pruebas, que él nunca quiso ir a un cumpleaños. Porque, claro, él no quiere ir a la casa de ellas, él quiere que sus hijas vayan a su casa”, lazó Yanina sin filtro. Asimismo, aclaró que todavía no hay nada dicho en la justicia. “Pero acá todavía no hay delito, no hay denuncia. Piden correr al juez, ahora piden correr al defensor de menores, yo creo que Wanda, todo lo que le sale en contra pide cambiarlo, como si tuviera una justicia paralela”, concluyó Latorre.