Cristina Pérez confirmó que recibió ofertas para irse de Telefe y explicó por qué no las aceptó

Cristina Pérez es una de las periodistas más prestigiosas del país y este domingo fue galardonada con el Martín Fierro a mejor labor periodística femenina. Horas antes de la gala, en una entrevista con Pasa Montagna, el programa que conduce Pablo Montagna por Radio Rivadavia, reconoció que recibió “tentaciones” para dejar la histórica dupla que tiene con Rodolfo Barilli en Telefe, y explicó por qué decidió quedarse en el canal.

“¿En algún momento evaluaste irte de Telefe? Sea por tema personal o un llamado de: ¿'Che, renovaste para el año que viene, tenés ganas de cambiar?”, indagó Montagna. Y la periodista se sinceró: “Mirá, siempre tuve ofertas y tentaciones. Claro que las tuve. Lo que pasa es que yo nunca usé o especulé con eso porque tengo una estabilidad en Telefe. Entonces, siempre respeté ese vínculo con la nave nodriza. Fui siempre muy seria, nunca usé eventuales tentaciones u oportunidades para tirar de la cuerda ni nada de eso”, aclaró la periodista.

Frente a esta respuesta, el conductor del programa radial quiso saber más: “¿Nunca avanzó de una charla telefónica?”. Y la profesional al frente de Telefe Noticias lo ratificó: “Nunca avanzó”. Luego, aclaró: “En realidad, nunca fue mejor que lo que yo ya tenía construido. Cuando vos tenés un camino construido como el que yo tengo en Telefe, sos más conservadora a la hora de pensar en otras opciones porque también valorás las políticas de estado en tu vida”.

En torno a esto, Pérez, que había afirmado que Telefe Noticias “es como un hijo” para ella, enfatizó que una persona no deja algo en lo que puso tanta energía por “una idea trasnochada que no sabés qué onda”. Sin embargo, Cristina no descartó poder tomar otro rumbo en algún momento: “Si a mí una oferta laboral me calienta -como me pasó con Rivadavia- no tengas dudas que me voy. Porque me desafía intelectualmente, espiritualmente, me apasiona. Creo que en este sentido los trabajos en esta carrera son como el amor: cuando hay amor, no hay duda”.

Cristina Pérez celebró el triunfo de Telefe Noticias como mejor noticiero central en la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2022 Captura

Según la periodista, nunca sintió que hubiera una propuesta de la magnitud necesaria para que valiera el salto. “Hay muchas cosas que se evalúan para un pase: las condiciones del contexto, tu rol, lo que sembraste. No es tan sencillo”, sostuvo.

Su incómodo cruce con Alberto Fernández

La conductora de Cristina sin Vueltas (Rivadavia), se refirió también al tenso cruce que tuvo con el Presidente cuando lo entrevistó en el noticiero de Telefe. “Muchos te redescubrieron con este programa a la mañana en la radio y otros cuando le paraste el carro al Presidente”, le dijo Montagna y con esa frase le dio el pie para referirse al comentado episodio por el cual el mandatario argentino fue muy criticado en las redes sociales. “Lo tomo como un elogio, también como valoración profesional por parte tuya. Yo siempre tuve como valor periodístico desde muy chica que siempre tenía que tener bien pensada la pregunta por si me tocaba entrevistar a un Ministro. Yo me entrené toda mi vida para hacer la ‘maldita pregunta’ porque era la que iba a funcionar. Yo tuve la escuela de entrenar la pregunta en la entrevista, me hizo ágil. Me quito el miedo de preguntar”, introdujo Pérez.

En este sentido, recordó cómo fue aquella entrevista en un contexto de polémica entre el Gobierno y el sector empresario. “Yo lo entrevisté cuando Alberto todavía mantenía una buena popularidad, pero justo se había dado vuelta con la expropiación de Vicentin. Ahí todos nos dimos cuenta que tenía hilos y respondía al kirchnerismo más duro. Yo hice la pregunta con la naturalidad de alguien que necesitaba saber por qué lo había hecho. Me sirvió para pararme en otro lugar y ponerme en un perfil más editorialista”, reflexionó.

Cabe recordar que Pérez hizo una extensa pregunta a Fernández durante la entrevista, que no fue bien recibida por el mandatario. “Usted sabe que, para reconstruir la Argentina, para encontrar una salida de la economía, hace falta una enorme cantidad de inversión”, dijo en la introducción al caso de Vicentin. “Ha generado mucha preocupación en el clima de negocios el hecho de que usted pasara de decir que ‘eran ideas locas que el Estado quisiera quedarse con las empresas’ a, en solo días, ordenar la polémica y cuestionable intervención de una empresa privada, que estaba en manos de un juez su concurso; y con expropiación, una palabra que erizó la piel de todo el sector empresario”, continuó.

Para cerrar, la periodista indagó: “¿Hay una chance de que haya un estadío intermedio para no llegar a esa situación, que para muchos compromete las garantías de la propiedad privada establecidas por la Constitución?”.

El cruce entre Alberto Fernández y Cristina Pérez

El Presidente le respondió: “La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos”, objetó Fernández. Ante esta observación, Cristina le retrucó: “La periodista soy yo y usted es el Presidente, así que tengo derecho a expresarla como me parezca”. Alberto le dijo que, de todas formas quería, “aclararle a los oyentes” el solo hecho de que adjetivó como “polémica y cuestionable” la decisión del Gobierno.

“Eso no es el común, eso es lo que usted cree”, agregó el mandatario. “Si usted lo desea, le puedo decir por qué dije ‘polémica y cuestionable’; es porque la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada de esa manera, a través de un decreto”, justificó Pérez.

En torno a esta frase, el mandatario argentino fue tajante: “Está equivocada, está equivocada. Le recomiendo, entonces, que además lea la Constitución. Por razones de utilidad pública, el Poder Ejecutivo puede expropiar bienes; no lo digo yo, lo dice la Constitución”.

La discusión entre el Jefe de Estado y la periodista tuvo lugar en junio de 2020, en medio de la cuarentena decretada por el Covid, y continuó con algunos cruces más. Tan contundente fue que se viralizó en las redes sociales y la periodista recibió el apoyo de muchos usuarios. Recordando aquella situación, Cristina contó: “Yo pensé que el Presidente me iba a pedir disculpas, no lo hizo. Yo creo que él estuvo mal en querer intimidarme. Yo no pensé en decirle ‘la periodista soy yo’, me salió y creo que identifica lo que fue mi carrera”.

En relación a la antesala de esa entrevista, Cristina reveló: “No tuvimos tiempo de prepararla porque fue sobre la hora del noticiero. Mientras me maquillaba vi cuáles eran los temas más candentes para preguntarle y ahí fui”.