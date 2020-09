Luego de que el conductor de Intrusos criticara Hashtag, su show por streaming, Latorre hizo un fuerte descargo en sus redes sociales Crédito: Captura de TV

Lapidaria. Así fue Yanina Latorre con Jorge Rial tras realizar un fuerte descargo en las redes sociales. La panelista de espectáculos no toleró los insultos del conductor y utilizó su masiva llegada virtual para criticarlo duramente en público.

"Te pareceremos unos pelotudos pero yo no extorsiono gente", disparó Latorre, en referencia al comentario de Rial, días atrás, sobre el estreno de Hashtag En Vivo."Contenido cero, pibes que son analfabetos funcionales, dan vergüenza", había señalado con desdén el conductor de Intrusos.

Vale recordar que, el pasado fin de semana, Latorre junto a Lizardo Ponce y Santiago Maratea realizaron un especial de streaming en el que cobraron $400 la entrada. El show, que presentó distintas dificultades, recibió decenas de criticas en la red.

"Le quiero mandar un besito a Rial. Le pareceremos unos pelotudos pero yo no amenazo gente. No le dije 'zorra tucumana' ni la dejé sin laburo a Marianela Mirra, tampoco a Loly Antoniale. Vos dejaste a tu exmujer tirada", sostuvo, con furia, la panelista.

Latorre volcó su ira en las redes sociales 02:23

Video

"Tu odio hacia mí es porque, cuando me pasó lo que me pasó (la infidelidad de su epsoso, Diego Latorre), al principio me defendiste, hablaste bien de mí y el día que no te di la nota se te ocurrió empezar a extorsionarme y sentar a una mina a que diga pavadas", relató.

"Largá la obsesión que tenés conmigo. Ocupate de Morena, te peleaste con ella y encima es mi fan", aseguró Yanina, y agregó sin filtro: "No sé cómo no te da vergüenza. Dejá de joderme, por lo menos no hago cosas ilícitas como vos. Yo no le cagué la vida a Beatriz Salomón ni a Corazza".

"Hicimos un show. Nos cagamos de risa. ¿Vos qué sos? ¿El más vivo? La gente te tiene miedo, pero yo no", expresó, filosa. "Me eleva estar con esta gente porque peor es tener a todos esos olfas que tenés alrededor tuyo", continuó. "Dicho todo esto, le mando un beso a Rial y a su panel a excepción de Pallares porque me cae muy bien", concluyó.