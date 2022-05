El “palito” de la madre de Tini al paparazzi que fotografió a la cantante con Rodrigo de Paul

La semana pasada, se filtraron las primeras imágenes que confirman el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Un paparazzi español capturó in fraganti a la pareja en un romántico paseo por Ibiza, y parece que las fotos no cayeron muy bien en el círculo íntimo de Tini.

El vínculo entre la cantante y el futbolista era un secreto a voces hasta que las primeras postales fueron reveladas en LAM, el programa que se emite por América TV y que es conducido por Ángel De Brito. Allí, la panelista Yanina Latorre trazó una cronología de la relación.

Las primeras postales de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Foto: Captura de TV) LAM

Según Latorre, el año pasado, el centrocampista del Atlético de Madrid se “desenamoró” de Camila Homs: la madre de sus hijos y su pareja durante 11 años. En ese contexto, conoció a Tini en noviembre cuando compartieron un asado con amigos en común. “La pasaron bien e intercambiaron teléfonos”, afirmó la panelista. Además, dijo que la idea que tenían era reencontrarse en diciembre en la capital española, pero recién volvieron a verse cara a cara en febrero porque la cantante contrajo coronavirus y, tras su recuperación, los compromisos laborales le impidieron viajar a visitarlo.

“Después, Tini viajó para la Argentina a hacer sus shows, pero pasó lo de su papá”, explicó Latorre en referencia a la delicada situación de salud de Alejandro Stoessel, quien sufrió una hemorragia digestiva y debió pasar los primeros 28 días de marzo internado. “Cuando se cura Ale, se quieren ver. El momento era la semana pasada y justo él viajó para acá, así que se alinearon los planetas. Finalmente, viajaron a España y, en este viaje, decidieron blanquear. Él dice que está separado hace 10 meses”, narró.

Las fotografías fueron tomadas por el paparazzi español Kary GR, que hizo todo lo posible para mantener su identidad bajo resguardo, pero finalmente su nombre se filtró a la prensa. En diálogo con Mitre Live, el fotógrafo dijo que no esperaba que las imágenes generen tanta repercusión. “Realmente, no pensé que se iba a generar tanta polémica. Aquí en España no suele haber tanta repercusión con temas como este, pero en la Argentina, por lo que he visto, sí”, explicó.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, romance confirmado (Foto: Captura de TV) LAM

El paparazzi sostuvo que Tini fue varias veces a Madrid, y no por trabajo. “Todo esto empieza en septiembre de 2021, cuando descubrí varios viajes de Tini al Wanda Metropolitano”, dijo en alusión al estadio donde juega el Atlético de Madrid.

Kary GR logró hacer estas fotos gracias a un dato que le brindó una fuente secreta. “Me llaman y me dicen que el ‘Cholo’ Simeone estaba en Marrakech (Marruecos) con su mujer. Yo sabía que le habían dado dos días libres a los jugadores de Atlético de Madrid”, explicó. Entonces, cuando una chica de Ibiza le dijo que había visto a Tini paseando por la ciudad, ató cabos. “No me dijo que estaba con De Paul, ni nada, pero ya con la información de que el Cholo Simeone estaba en Marrakech y Tini aquí en Ibiza, me puse a investigar”, sostuvo.

El fotógrafo se comunicó con fuentes cercanas al equipo “colchonero”, quienes le dijeron que el futbolista de la Selección Argentina no estaba en Madrid, sino que había viajado, pero que no sabían exactamente a dónde. “Lo que me fastidió mucho es que la prensa argentina sacó muy rápido la información de ellos. De Paul estuvo muy atento al teléfono en todo ese rato”, remarcó.

La entrevista en Mitre Live fue replicada por varios medios argentinos; entre ellos, el diario Crónica, que recibió una respuesta muy curiosa vía Twitter.

"Payasín", le dijo la madre de Tini Stoessel al paparazzi que fotografió a su hija con Rodrigo de Paul (Foto. Twitter)

“¡Mirá! Kari G, no sabemos ni quién sos, Kari G. Payasín”, comentó indignada Mariana Muzlera, la madre de Tini Stoessel, a través de su cuenta personal. Todo parece indicar que la aparición de las primeras postales románticas de la flamante pareja no cayeron nada bien en la familia.