Caramelito Carrizo recordó el mensaje que Esteban Bullrich le dedicó a su hermano Martín: “Muy cariñoso”

Cecilia “Caramelito” Carrizo recordó este fin de semana a su hermano Martín, quien falleció en enero de este año producto del avance de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La panelista de A la tarde (América TV) habló con Pasa Montagna, el programa que conduce Pablo Montagna por radio Rivadavia y ahondó en el vínculo que tenía con su hermano y en cómo unió a su familia con el exsenador Esteban Bullrich, quien está atravesando la misma enfermedad que el reconocido músico.

“Martín principalmente era una gran persona, única y maravillosa. También fue un gran músico y un gran compositor. A veces pienso que si lo vinculaban a mi en algún titular era para reflejar que éramos hermanos y el cariño que nos unía. En muchas ocasiones me decía ‘uy, yo lo adoraba a tu Martín, pero no sabía que era tu hermano’. Lo mismo le pasaba a él”, recordó la exanimadora infantil y agregó: “Dejó un legado artístico hermosísimo y de mucho amor”.

En torno a la enfermedad que le diagnosticaron, el conductor radial recordó que “se conoció primero con Roberto Fontanarrosa, luego con tu hermano y también con el exsenador Esteban Bullrich”, en este sentido le consultó si hubo algún tipo de contacto del político de Juntos por el Cambio o su familia con los Carrizo. Y Cecilia contó: “Cuando pasó que Martín, que falleció el 11 de enero, Esteban publicó un tuit muy cariñoso saludando a la familia y a los amigos. Fue un gesto muy lindo”.

El exsenador Esteban Bullrich le envió sus condolencias a la familia de Martín Carrizo

“Mis condolencias a toda la familia de Martín Carrizo, un gran músico de nuestro país que dio una pelea inmensa contra la ELA. Necesitamos cuanto antes profundizar las investigaciones y el desarrollo de tratamientos que permitan la cura de esta enfermedad”, escribió el exsenador Bullrich en Twitter al enterarse de la muerte de quien fue baterista de ANIMAL y trabajó con el Indio Solari. En su tuit, aprovechó para reclamar políticas que contribuyan a la búsqueda de tratamientos para la enfermedad, que al día de la fecha no tiene cura.

“Ese acercamiento fue muy valioso para mi familia, un gesto muy lindo, y yo en alguna oportunidad también le escribí comentarios a algunas de sus publicaciones”, contó Caramelito, aunque aclaró que “no hubo llamados” entre ellos. “Aunque obviamente en el caso de que los hubiera, para mí sería un placer”, resaltó. “Hay veces que cuando se atraviesan momentos así uno busca contención en las personas que tiene más cerca. Hay que ayudarse, a mí me gustaría hablar con él si lo necesita”, aseguró la conductora sobre Bullrich.

Consultada sobre qué es lo que más extraña de su hermano, Carrizo afirmó: “A él. A él. Una sola palabra: todo. Hoy sin duda lo que más importa es el vínculo de todos los que lo acompañaron siempre. Su trascendencia humana, más allá de lo artístico. Dejó tres hijos hermosos que él amaba con locura”.

El mes pasado, Cecilia visitó Flor de Equipo (Telefe) y dio detalles de la lucha que atravesó con su familia. “Fueron muchos años de parto, en vez de nueve meses, fueron seis años. Ahora me queda algo hermoso, no me lo llevo, pero me queda. Por suerte, no se me ocurrió distraerme, no lo dejé solo ni un segundo porque hoy estaría deseando volver a ese segundo de distracción. Es el último regalo que me hizo, poder acompañarlo y estar en todo momento”, señaló muy emocionada.

“Siempre fuimos muy unidos, él era un año y nueve meses mayor. Yo nací y lo vi a él, fue amor a primera vista. Fuimos muy compañeros, yo era recontra varonera. Nuestra infancia fue fútbol, fue enseñarme a atajar. Teníamos un escritorio chiquito, lo llevábamos al living y ese era el arco. Me gritaba: ‘salile, salile’. Y después entendí un poco más qué significaba: ‘dale, vamos, hacé lo que te toque y hacélo con todo’”, recordó la expresentadora del éxito infantil Caramelito en barra.