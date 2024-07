Yuyito González contó detalles de su próxima cita con Javier Milei

Escuchar

Amalia “Yuyito” González está en el foco de atención de los medios desde hace varias semanas, cuando se empezó a hablar de un supuesto romance con Javier Milei. Luego de que ambos tuvieran su primera cita en el Teatro Colón, la actriz estuvo invitada este sábado 27 de julio en La Noche de Mirtha (eltrece), se refirió a aquel día y contó cuándo será el próximo encuentro.

Yuyito González acompañó a Javier Mieli al Teatro Colón (Foto: captura Ciudad Magazine)

Al verla, Mirtha Legrand no tardó en hacerle la pregunta que todos querían saber: “A vos, ¿te gusta el Presidente?”. “Sí, me parece un hombre interesante”, contestó, ante lo que la conductora repreguntó: “¿Te parece buen mozo?”. “Sí. De hecho, cuando hice el reportaje en el programa mío fui bastante criticada por haberle dicho ‘qué buen mozo’, ‘qué fachero’”, rememoró.

Recordando el pasado amoroso del actual mandatario, quien se separó a mediados de abril de Fátima Florez, ‘La Chiqui’ le consultó a la exvedette si se había peleado con la humorista y si la había llamado por teléfono. “No, no, para nada. No la conozco, pero la respeto mucho. Me han preguntado estos días los periodistas y verdaderamente yo les pedí que no quería entrar en esa sintonía”, sostuvo González.

Yuyito González se retira del Teatro Colón por la entrada de Tucumán Gerardo Viercovich

Mientras, los integrantes de la ‘mesaza’, Fabián Medina Flores, Beto Casella y Ana Rosenfeld, hablaban de las edades, Yuyito contó que era mayor que el mandatario y dejó entrever su interés en el vínculo: “Soy más grande, lo cual forma parte de la extravagancia, lo que podría llegar a ser esta relación si se concreta (...) Les cuento algo dicho sea de paso, si se concretara o no, primicia para Mirtha. Algunos periodistas me habían preguntado post Colón si había una cita próxima, si había una invitación y no había una invitación”.

En ese sentido, comentó que inmediatamente sonó su teléfono con una invitación por parte del líder libertario. “Cuando vuelva de París te invito a cenar”, le dijo Milei. Cabe mencionar que el presidente viajó a la capital francesa para estar presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos.

Noticia en desarrollo...

