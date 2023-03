Zaira Nara explicó por qué no “blanquea” su romance con Facundo Pieres

escuchar

Todo parece indicar que Zaira Nara y Facundo Pieres están viviendo una relación algo más seria que un simple romance de verano. En diciembre del año pasado se mostraron juntos en Punta del Este, y hace pocos días, la modelo y conductora y el polista habrían compartido un nuevo tiempo juntos en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Sin embargo, la menor de las hermanas Nara se mantiene reacia a blanquear su flamante relación sentimental y cuando le consultaron por qué adoptó esa postura, respondió con ironía: “Solo rindo cuentas a mis hijos y a la AFIP”.

Zaira Nara fue entrevistada por el cronista de Socios del espectáculo (el trece) Tomás Díaz Cueto, y respondió una serie de preguntas relacionadas con su relación, aún no oficializada por ninguna de las partes, con el polista Facundo Pieres. Especialmente luego de que los medios del espectáculo señalaron que ambos habían estado juntos en la ciudad de Miami.

Zaria Nara explica por qué no blanquea su romance con el polista Facundo Pieres

Hacia ese terreno apuntó su primera pregunta el periodista de Socios: “Cuando estabas en Estados Unidos, ¿había alguien más allí?”. “Mucha gente, muchos habitantes hay en Estados Unidos”, respondió, con picardía, la hermana menor de Wanda, siempre con una sonrisa.

“¿Pero digo, hubo una reunión con Pieres?, porque estaba jugando él”, insistió el cronista. “Viste que yo no hablo de mi vida privada”. Luego, el periodista insistió con una fotografía que se había sacado la modelo frente a una joyería Tiffany, un lugar elegido por muchas celebridades para comprar anillos de compromiso.

Zaira Nara subió a sus redes hace una semana una foto en la que camina frente a un local de Tiffany, en Miami Ig / @zaira.nara

“Me saqué una foto caminando por ahí. Atrás estaba ese local, pero porque todos los locales de ahí eran muy lindos”, respondió Nara, sin perder la simpatía. Luego de que Díaz Cueto le pidiera ver si tenía algún anillo en la mano, Zaira se rio y, más seria, contestó: “Te digo la verdad, si me gusta un anillo me lo compro yo. No necesito que nadie me compre nada”.

“¿Cuándo volvés (a Miami)? Porque Facu sigue allá, sigue jugando”, arremetió otra vez el periodista. Entonces, la conductora hizo un gesto de fastidio, en broma, y expresó: “¡Qué pesado que es! No tengo idea, no sigo el fixture del polo”.

Facundo Pieres disputó hace una semana un torneo de Polo, la Gold Cup, en Wellington, Florida, a pocos kilómetros de Miami, donde se encontraba entonces Wanda Nara Ig / @facundopieres

Entonces, llegó la pregunta directa del cronista sobre su postura: “¿Por qué no se blanquea? Porque ya se los vio juntos”. Y ahí llegó la respuesta de Zaira Nara, siempre cordial: “Yo a los únicos que les rindo cuentas es a mis hijos, a la AFIP, porque soy una persona muy prolija, y te diría que a nadie más”.

Facundo Pieres, Zaira Nara, Marcelo Tinelli y Susana Giménez, en la inauguración del rooftop HUMA, en Punta del Este

Ante esta ingeniosa respuesta, el cronista quiso saber si ella andaba bien del corazón y la respuesta fue: “Muy bien. Muy feliz”. Luego, la pregunta fue si estaba enamorada, algo que la modelo y conductora eludió con un “de mis hijos y de mí”, y añadió, para dejarlo en claro: “Me encanta el amor y me encanta también cuidar mi vida personal”.

Zaira Nara y Facundo Pieres, juntos en Punta del Este RSFotos

Ante la consulta acerca de si ella tenía miedo a lo que pueden decir los demás sobre su vida y sus relaciones, la hermana menor de Wanda, señaló: “No, pero aprendí que si igual te van a criticar, si igual van a opinar, preferible entonces hacer lo que uno quiere”.

“¿Cuándo se va a casar Zaira?”, preguntó Díaz Cueto. “Quizás nunca”, dijo Zaira, y luego completó: “Es que la verdad, hoy si tengo ese amor, no sé si me casaría. Creo que hay algo que se pierde, dándole a la relación la obligación de amarse para toda la vida. A mí me parece que es más divertido cuando te tenés que elegir todos los días, no porque firmaste un papel ante un juez que idjo que te tenés que elegir para toda la vida”.

La modelo y conductora Zaira Nara y el polista Facundo Pieres

En septiembre del año pasado, Zaira Nara anunció la definitiva separación de su pareja Jakob Von Plessen, padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo, y con quien tuvo una relación de ocho años. A fin de año comenzaron a circular rumores de su romance con Pieres, que se confirmaron cuando se los vio juntos en Punta del Este, poco antes de la llegada de 2023.

