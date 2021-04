Zulma Lobato recibió la vacuna contra el coronavirus: “Gracias a Dios”

Zulma Lobato recibió la vacuna contra el coronavirus. Luego de un difícil 2020 en el que sufrió un violento ataque en el marco de un asalto y padeció varios problemas de salud, la mediática fue inoculada contra el Covid-19. “Gracias a Dios me vacunaron”, le dijo a Crónica TV, aliviada por la posibilidad de enfermarse durante la pandemia.

En julio pasado, Lobato fue víctima de un robo en Vicente López. Los delincuentes la golpearon y le sustrajeron los 15 mil pesos que había cobrado de su pensión. El hecho ocurrió apenas unos meses después de que dejara de recibir su medicación para el VIH, lo que derivó en complicaciones que la mantuvieron algunos días en terapia intensiva.

Ahora, tras las dificultades de 2020, Lobato se mostró feliz de recibir la vacuna contra el coronavirus. “Me dijeron que me podía tener mareos o dolores de cabeza, pero no me pasó nada. Tampoco sentí el pinchazo”, explicó.

Zulma Lobato mostró la tarjeta que prueba que recibió la vacuna contra el covid-19

El brutal ataque que sufrió Zulma Lobato durante un robo

“Indignado. Así dejaron a Zulma Lobato. Hijos de p…”, escribió el manager Lautaro Reyes en Twitter, el 27 de julio pasado, al anunciar lo que había ocurrido. En ese tuit, el representante de Lobato compartió varias fotos donde se la vio con la cabeza ensangrentada en plena calle, vestida tan solo con un tapado de piel sintética. “Encima de robarle, la lastiman y la dejan casi desnuda. Zulma no jode a nadie, vive en su mundo. ¿Por qué tanta maldad? ¡Basta de aprovecharse de la vulnerabilidad de los grandes!”, agregó Reyes. Tras su publicación, varios miembros de la farándula se solidarizaron con la mujer e, incluso, algunas agrupaciones y activistas LGBTQ+ se acercaron a la mediática para ayudarla.

