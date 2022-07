30 segundos de turbulencia generaron pánico en el avión: “Las bebidas volaban”

La tarde del miércoles, los pasajeros de un avión de American Airlines volaban de Tampa, en Florida, a Nashville, Tennessee, cuando el piloto anunció que tomaría una ruta diferente para evitar que se sintieran los efectos de una tormenta. En ese momento, todos se tomaron la noticia con tranquilidad. Sin embargo, una vez que el avión giró hacia el norte, empezó a sentirse como una montaña rusa que duró 30 segundos, llenos de movimientos bruscos y sin control, al menos eso le dijeron los afectados en sus testimonios a la televisora WSMV. La situación obligó a que se realizara un aterrizaje de emergencia en Birmingham.

Al final, seis pasajeros y dos oficiales del vuelo 3609 tuvieron que ser trasladados a un hospital de Alabama tras resultar heridos por la turbulencia en este vuelo de American Airlines del miércoles. En declaraciones al medio citado, Brad Tice, uno de los tripulantes, dijo cómo fueron esos segundos para él. “Agarré mi bebida, intentaba que no se derramara, pero no había manera. Las bebidas volaban al techo. Las cabezas de los que no tenían cinturón de seguridad ajustado también se alzaban al techo”, describió. También añadió que vio a uno los miembros de la tripulación ensangrentado. “Escuché que perdió un diente, o no sé si fue la nariz o qué”.

El avión de American Airlines tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia

Mientras tanto, los oficiales del aeropuerto de Birmingham informaron que 10 pasajeros, además de los ocho heridos, fueron evaluados por médicos en el lugar. Afortunadamente, el avión no sufrió daños y continuó con su ruta hasta aterrizar a las 7.30 de la noche.

La plataforma FlightAware indicó que la aeronave de American Airlines aterrizó antes, a las 15.18 horas, en el Aeropuerto Internacional de Birmingham-Shuttlesworth, en Alabama. En total, abordo se encontraban 52 pasajeros, dos pilotos y dos asistentes de vuelo.

¿Qué hacer en caso de turbulencia en un avión?

Se le conoce como turbulencias al momento en que el avión se sacude de forma intempestiva, en movimientos que se pueden deber a los cambios de velocidad del vuelo, corrientes de aire o, como en este caso, a una tormenta. Aunquegeneren un mal rato, los expertos de aviación coinciden en que no significan un peligro grave para los aviones, que están diseñados para resistirlas.

No obstante, hay quienes pueden llegar a sufrir crisis nerviosas al momento de las turbulencias, algunas personas no pueden soportar estos movimientos, así que, a continuación, una lista para poder sobrellevarlas de una forma más tranquila: