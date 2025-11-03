41 años, Marcedes Lewis se convierte en el ala cerrada más viejo en jugar un partido de la NFL

HOUSTON (AP) — Marcedes Lewis de Denver hizo historia en la victoria del domingo contra los Texans de Houston, cuando a los 41 años se convirtió en el ala cerrada más viejo en jugar un partido de la NFL.

"Significa todo", afirmó Lewis. "De ser un niño que nació en el lado este de Long Beach, de mi madre teniéndome cuando tenía 15 años, en un tiempo en el que ni siquiera sabía que esto estaba ahí para que yo lo consiguiera, ¿verdad?"

"Y así he podido ser intencional con mi vida, y manifesté esto, y estoy agradecido de poder hacerlo", continuó.

Cuando entró al juego en la cuarta jugada de la primera serie de Denver, también se convirtió en el jugador más viejo en aparecer en un juego en la historia de la franquicia.

Lewis es el segundo jugador activo más viejo en la NFL, detrás de Aaron Rodgers, quien cumplirá 42 años en diciembre.

Fue firmado para el equipo de práctica el miércoles y promovido al roster activo el sábado.

También se convirtió en el jugador número 23 en la historia de la liga en jugar 20 temporadas.

"Cuando terminé la 19, me inspiré para llegar a 20, pero durante ocho semanas no estuve en un equipo", expresó. "Estaba sentado, viendo juegos con mis chicos, sintiéndome fuera de lugar, como si fuera raro. Así que tener la oportunidad de venir aquí, vestirme y contribuir a algo como esto es genial".

Evan Engram y Adam Trautman son los únicos alas cerradas saludables de los Broncos, con Lucas Krull (pie) en la lista de lesionados y Nate Adkins sufriendo una lesión de rodilla el fin de semana pasado en la victoria de Denver 44-24 sobre los Cowboys de Dallas. Adkins también se alineaba rutinariamente como fullback y H-back, y Lewis ha sido durante mucho tiempo uno de los mejores alas cerradas bloqueadores en la NFL.

Lewis fue una selección de primera ronda (28 en general) por los Jaguars de Jacksonville de UCLA en 2006, el mismo año en que el entrenador de los Broncos, Sean Payton, consiguió su primer trabajo como entrenador en jefe en Nueva Orleans. Lewis jugó 12 temporadas en Jacksonville, cinco en Green Bay y las dos últimas en Chicago, donde apareció en los 17 juegos la temporada pasada.

Dijo que un día como el domingo le hizo pensar en todos los que le han ayudado a lo largo de este largo camino.

"Esto es para ellos", manifestó. "Y también, hay mucha gente que se sienta en casa y desearía poder hacer el trabajo que hacemos. Así que siento que tenemos la responsabilidad de salir y nunca faltar al respeto al camino. Y esto es solo parte de mi camino y cumplir mi destino... y lo aprecio".