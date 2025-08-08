A cuánto asciende la fortuna de Jose Altuve: el astro venezolano de Houston y las Grandes Ligas

Jose Altuve es dueño de una inmensa fortuna gracias a su destacada carrera en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) y a su salario anual que ronda los 30 millones de dólares. Su historia deportiva comenzó en Venezuela, donde dio sus primeros pasos antes de alcanzar el éxito con los Houston Astros.

Cuál es el salario de Jose Altuve en la MLB

El contrato actual de Altuve con los Astros de Houston le asegura ingresos anuales de US$30 millones, de acuerdo al sitio de la MLB. Esa cifra lo ubica entre los jugadores mejor pagos de las Grandes Ligas.

El salario de Altuve en la temporada 2025 asciende a US$30 millones, de acuerdo con cifras oficiales de la MLB X (@astros)

En 2018, al año siguiente de consagrarse como campeón de la Serie Mundial, el pelotero venezolano firmó un acuerdo por cinco temporadas a cambio de US$151 millones. Este vínculo lo mantuvo con la franquicia texana hasta 2024, cuando firmó una extensión por cinco años más para convertirse en “un Astro de por vida”.

Antes de esas renovaciones, su salario era considerablemente inferior. En 2012, cobró US$483.000, mientras que en 2013 pasó a ganar US$505.700. Ese mismo año, firmó una extensión por cuatro temporadas y US$12,5 millones, con bonos que luego elevaron los montos.

A cuánto asciende el patrimonio Jose Altuve y cómo lo consiguió

De acuerdo a Celebrity Net Worth, el patrimonio de Altuve se estima en US$60 millones. Asimismo, el sitio precisa que el venezolano superó los US$160 millones acumulados en ganancias brutas a lo largo de su carrera.

Buena parte de esos ingresos proviene de sus contratos como jugador profesional, aunque también suma dinero por:

Premios

Objetivos cumplidos

Bonificaciones por rendimiento

Su primera firma profesional fue por apenas US$15.000. Desde entonces, su ascenso fue constante. En 2011, los Astros lo promovieron directamente a las Grandes Ligas sin pasar por Triple A.

Altuve comenzó su carrera con un bono de solo US$15.000 y logró ascender directamente a las Grandes Ligas en 2011, donde ya consiguió ingresos de US$160 millones Tony Gutierrez - AP

Los primeros pasos de Jose Altuve en Venezuela

Jose Carlos Altuve nació el 6 de mayo de 1990 en Maracay, Venezuela. A los siete años, conoció a Salvador Pérez, quien también llegaría a las Grandes Ligas. Ambos se entrenaban juntos desde niños y forjaron una amistad competitiva.

A los 16 años, Altuve se presentó a una prueba de los Astros. Los cazatalentos dudaron de su edad por su estatura, pero el joven regresó al día siguiente con su partida de nacimiento.

En 2007, destacó en la Liga de Verano Venezolana, mientras que al año siguiente se mudó a Estados Unidos. En 2011, fue elegido Jugador del Año de Ligas Menores de los Astros y ascendió al equipo principal.

La carrera de Jose Altuve en las Grandes Ligas

Jose Altuve debutó en las Grandes Ligas en el verano de 2011 y se consolidó como una de las figuras de los Houston Astros. Ese mismo año participó en el All-Star Futures Game y se ganó un lugar en la alineación titular.

Su rendimiento bajó hacia el final de la temporada, pero en 2012 volvió a destacarse y fue elegido para su primer Juego de Estrellas. Desde entonces, se mantuvo como referente en la segunda base.

Jose Altuve fue pieza clave en los campeonatos de la Serie Mundial de 2017 y 2022 con los Astros de Houston X (@astros)

Sin embargo, fue en 2017 cuando terminó de convertirse en un ídolo de Houston. Ese año, los Astros ganaron la Serie Mundial frente a Los Angeles Dodgers y Altuve fue nombrado como Jugador Más Valioso de la Liga Americana. En 2022, repitieron el título, esta vez frente a los Philadelphia Phillies.

Dentro de su amplio palmarés, el venezolano cuenta con varios premios y marcas individuales:

Ocho veces All-Star.

Seis veces ganador del Silver Slugger Award.

Tres veces campeón de bateo de la Liga Americana.

Ganador del Guante de Oro en 2015.

Por eso, los Astros extendieron su contrato hasta 2029, cuando Altuve tendrá 39 años. “Es simplemente un gran ser humano, un gran competidor y una gran persona dentro de la comunidad. Estamos felices de haber cerrado el acuerdo. Esperamos que termine su carrera en Houston“, comentó el propietario del equipo, Jim Crane.