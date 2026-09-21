1
A los 107 años una mujer reflexiona sobre su vitalidad: “Quizás sea amar al prójimo, pero la verdad es que no lo sé”
La estadounidense celebró su vida rodeada de casi 150 invitados y, al ser consultada por su longevidad, destacó el rol de la comida saludable
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
Mason Byrd, nacida en 1919, celebró su cumpleaños 107 en Kansas City, la ciudad donde crió a sus nueve hijos y vivió toda su vida. Ante la prensa local, la mujer resumió su filosofía sin certezas: “Quizás sea amar al prójimo, pero la verdad es que no lo sé”.
La reflexión de Mason Byrd sobre su vitalidad
- Byrd asegura comer de forma saludable y mantener el hábito de aprender cosas nuevas todos los días.
- Su hija, Otona Dahmer, la describió como “muy fuerte” y “muy autosuficiente”, con una marcada vocación social. “Le encanta la gente”, expresó Dahmer, según consignó KMBC.
- La rutina semanal de la centenaria incluye clases de aquagym y la lectura de al menos un libro cada siete días.
La filosofía de Mason Byrd
- La pregunta sobre el secreto de su vitalidad surgió de manera espontánea durante el festejo, cuando periodistas locales le preguntaron a Byrd cómo explicaba llegar a los 107 años.
- Su respuesta (simple, reflexiva y sin pretensión de fórmula mágica) resumió una filosofía centrada en el bienestar ajeno por encima de cualquier rutina médica o alimentaria.
- Según datos oficiales de la Oficina del Censo de Estados Unidos, solo dos de cada 10.000 estadounidenses superaron los 100 años en 2020, lo que ubica a Byrd en un grupo minoritario de longevos.
Un festejo con reconocimiento oficial de Kansas City
- El municipio de Kansas City distinguió a Byrd con una resolución oficial que elogió su constancia y su aporte a la comunidad local.
- Quinton Lucas, alcalde de Kansas City, conmemoró a Byrd a través de su cuenta de X. “¡Feliz 107 cumpleaños a la Sra. Mason! Subió al podio para compartir con nosotros algunas reflexiones sobre nuestra ciudad y el mundo, tal como ella lo ha visto desde 1919. Ha traído mucho amor a nuestra ciudad y a su familia. Nos encanta tenerla“.
- Durante la celebración, Byrd probó por primera vez una cerveza light, un gesto simbólico que acompañó la alegría del encuentro familiar.
Otras personas que analizan su longevidad
- Anna Decanini, residente de Brightview on New Canaan, en Norwalk, celebró su 105° cumpleaños el pasado 26 de junio.
- Nunca practicó deportes organizados, pero siempre se mantuvo activa: andaba en bicicleta, bailaba, montaba a caballo y caminaba durante la “passeggiata”, el paseo vespertino típico de los pueblos italianos.
- Nunca he tenido secretos, siempre he comido bien”, aseguró en diálogo con CT Insider. “Me siento bien a mis 105 años”.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Más leídas de Estados Unidos
- 2
Hasta US$30 por hora: Mamdani anuncia inscripciones para trabajar como recolector de nieve de emergencia en Nueva York
- 3
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, sobre su deporte favorito: “Estoy perdidamente enamorado del fútbol”
- 4
Estados Unidos emitió alertas en todas sus embajadas en Medio Oriente y Trump reprogramó su agenda