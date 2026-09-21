A los 107 años una mujer reflexiona sobre su vitalidad: “Quizás sea amar al prójimo, pero la verdad es que no lo sé”

Mason Byrd, nacida en 1919, celebró su cumpleaños 107 en Kansas City, la ciudad donde crió a sus nueve hijos y vivió toda su vida. Ante la prensa local, la mujer resumió su filosofía sin certezas: “Quizás sea amar al prójimo, pero la verdad es que no lo sé”.

La reflexión de Mason Byrd sobre su vitalidad

Byrd asegura comer de forma saludable y mantener el hábito de aprender cosas nuevas todos los días.

asegura y mantener el hábito de aprender cosas nuevas todos los días. Su hija, Otona Dahmer, la describió como “muy fuerte” y “muy autosuficiente”, con una marcada vocación social. “Le encanta la gente”, expresó Dahmer, según consignó KMBC.

y “muy autosuficiente”, con una marcada vocación social. “Le encanta la gente”, expresó Dahmer, según consignó KMBC. La rutina semanal de la centenaria incluye clases de aquagym y la lectura de al menos un libro cada siete días.

La filosofía de Mason Byrd

La pregunta sobre el secreto de su vitalidad surgió de manera espontánea durante el festejo , cuando periodistas locales le preguntaron a Byrd cómo explicaba llegar a los 107 años.

, cuando periodistas locales le preguntaron a Byrd cómo explicaba Su respuesta (simple, reflexiva y sin pretensión de fórmula mágica) resumió una filosofía centrada en el bienestar ajeno por encima de cualquier rutina médica o alimentaria.

Según datos oficiales de la Oficina del Censo de Estados Unidos, solo dos de cada 10.000 estadounidenses superaron los 100 años en 2020, lo que ubica a Byrd en un grupo minoritario de longevos.

El festejo de los 107 años de Mason Byrd reunió a cerca de 150 invitados en Kansas City Captura YouTube (@KMBC)

Un festejo con reconocimiento oficial de Kansas City

El municipio de Kansas City distinguió a Byrd con una resolución oficial que elogió su constancia y su aporte a la comunidad local.

con una resolución oficial que elogió su constancia y su aporte a la comunidad local. Quinton Lucas, alcalde de Kansas City, conmemoró a Byrd a través de su cuenta de X. “¡Feliz 107 cumpleaños a la Sra. Mason! Subió al podio para compartir con nosotros algunas reflexiones sobre nuestra ciudad y el mundo, tal como ella lo ha visto desde 1919. Ha traído mucho amor a nuestra ciudad y a su familia. Nos encanta tenerla“.

alcalde de Kansas City, conmemoró a Byrd a través de su cuenta de X. Subió al podio para compartir con nosotros algunas reflexiones sobre nuestra ciudad y el mundo, Ha traído mucho amor a nuestra ciudad y a su familia. Nos encanta tenerla“. Durante la celebración, Byrd probó por primera vez una cerveza light, un gesto simbólico que acompañó la alegría del encuentro familiar.

Quinton Lucas, alcalde de Kansas City celebró la historia de Mason Byrd X/@QuintonLucasKC

Otras personas que analizan su longevidad

Anna Decanini , residente de Brightview on New Canaan, en Norwalk, celebró su 105° cumpleaños el pasado 26 de junio.

, residente de Brightview on New Canaan, en Norwalk, Nunca practicó deportes organizados , pero siempre se mantuvo activa : andaba en bicicleta , bailaba, montaba a caballo y caminaba durante la “passeggiata ”, el paseo vespertino típico de los pueblos italianos.

, : andaba en , bailaba, montaba a caballo y ”, el paseo vespertino típico de los pueblos italianos. Nunca he tenido secretos, siempre he comido bien”, aseguró en diálogo con CT Insider. “Me siento bien a mis 105 años”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.