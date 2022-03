A los 70, Verónica Castro se mostró al natural: “Me gustan mis canas y mis arrugas”

Si existe una celebridad mexicana con una larga trayectoria en el cine y en la televisión, esa es Verónica Castro. La actriz de 70 años construyó una sólida carrera de más de medio siglo y se mantiene activa con nuevos y desafiantes proyectos. Recientemente dio una entrevista a una conocida revista en la que habló de su apariencia, de la cual dijo sentirse orgullosa con su edad, canas y arrugas.

La actriz contó que no le teme al paso del tiempo, un tema que preocupa mucho a las celebridades. “Yo sí lo acepté [la edad] y me agrada. Me gustan mis 70 años, mis canas y mis arrugas”, aseguró en declaraciones a la revista Caras, de México.

Verónica Castro, tapa de la revista Caras México (Foto: Revista Caras)

Asimismo, aseguró que precisamente por la edad, olvidaba algunas cosas, pero que eso no la hacía sentir mal. “Tengo a un público maravilloso que me recuerda toda mi carrera. Ellos me hacen regresar al pasado y me pongo muy feliz”, expresó.

En relación a su apariencia física y cómo el paso de los años provoca cambios en el cuerpo, la artista se mostró orgullosa de que así sea: “Está bien que se vean los rasgos de las canas y de las arrugas, porque es huella de lo que vas dejando en el camino”.

Verónica Castro se mostró sin maquillaje y completamente al natural en las redes sociales Foto: Instagram

Por otra parte, compartió que se sentía emocionada por el estreno de Cuando era joven, su película más reciente, y manifestó que esta podría ser su aparición final en el cine. “Para mí es como un refresh, porque la grabé hace tres años, y tal vez sea la última que haga en mi vida “, indicó la actriz sobre la producción que retratará la vida de una mujer que regresa a sus años de juventud.

Las secuelas de Verónica Castro luego del terrible accidente en Big Brother

Pasaron 18 años desde que Verónica Castro condujo Big Brother VIP, época en la que tuvo un accidente cuando se presentó sobre un elefante en el capítulo final del reality. La actriz reveló que las secuelas fueron devastadoras: tuvo diversas cirugías y en su columna vertebral tenía varias prótesis.

Para el episodio final, Verónica Castro entró al estudio de Big Brother sobre un elefante (Crédito: Las Estrellas)

Por decisión de la producción, la actriz entró a la locación sobre un elefante, el cual ingresó en estado de alerta cuando vio mucha gente. El animal comenzó a correr y ella trató de aferrarse con fuerza, sin embargo, un mal movimiento le provocó varias fisuras en la columna, y desde aquel momento, su movilidad se redujo.

Durante la entrevista con Caras México, Castro reveló que toda la espalda tuvo que ser reconstruida y le implantaron cervicales postizas y prótesis en el cuello, por lo que, pese al buen trabajo que hizo el cirujano que la trató, todo cambió mucho luego de la operación. En ese sentido, comentó que pese a que su carrera como artista fue fructífera, su vida personal se complicó luego de aquel accidente y que la salud se convirtió en uno de los temas más complicaciones le trajo.