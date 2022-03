Melinda rompió el silencio sobre su divorcio y recordó una infidelidad de Bill Gates: “No podía confiar”

Melinda Gates, de 57 años, dio una entrevista al programa CBS y allí habló, entre otros temas, de los motivos que la llevaron a divorciarse de Bill Gates. A causa de la ruptura matrimonial, contó que por duros momentos.

En un adelanto de la conversación que tuvo con Gayle King, la filántropa dice que no hubo un momento específico en el que supiera que su relación había terminado o que condujo a su divorcio después de 27 años de matrimonio.

Melinda Gates habló de su divorcio de Bill (AP Foto/Michel Euler, File)

La presentadora quiso saber más sobre el affaire que tuvo su exmarido con una de sus empleadas hace veinte años, hecho que un portavoz del cofundador de Microsoft confirmó en mayo de 2021. “Ciertamente creo en el perdón, así que pensé que habíamos resuelto algo de eso”, respondió Melinda.

Asimismo, agregó: “No fue un momento o una cosa específica lo que sucedió. Simplemente llegó una instancia en la que me di cuenta de que no era saludable estar juntos y no podía confiar en lo que teníamos”.

Bill y Melinda Gates estuvieron casados durante 27 años (AP Foto/Elaine Thompson, Archivo)

“Una vez que la confianza se rompe, ¿es duro recuperarla, verdad?”, le preguntó King a Gates. “Mucho. Es muy difícil recuperarla. Pero en cualquier relación, ¿no?”, expresó la entrevistada con una sonrisa triste en una de las imágenes que se filtraron de la entrevista.

Melinda relató que el final de su matrimonio fue un momento emocionalmente muy turbulento para ella y que lloró “muchas lágrimas” durante varios días. “Estuve literalmente tirada en el suelo, sobre la alfombra, pensando ‘¿cómo puede ser esto? ¿Cómo voy a levantarme? ¿Cómo voy a seguir?’”, recordó.

A su vez, contó que en otros momentos se sentía más enojada que triste: “Es parte del proceso de duelo. Estás de duelo por la pérdida de algo que pensabas que tenías y que creías que tendrías para toda la vida. Es algo doloroso”.

Melinda Gates rompió el silencio sobre su divorcio y recordó una infidelidad de Bill Gates

Más allá del dolor que le provocó la ruptura, Melinda aseguró que ahora está “comenzando a llegar al otro lado” de su “viaje de curación”. Sobre eso, explicó: “Siento que estoy pasando una página de este capítulo. Quiero decir, es 2022 y estoy realmente emocionada por lo que está por venir y por la vida que me espera”.

Bill y Melinda anunciaron el final de su matrimonio de casi tres décadas en mayo del 2021 con una declaración conjunta en Twitter. “Después de pensar y trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro matrimonio”, precisaron.

El cofundador de Microsoft Bill Gates (derecha) y Melind (AP Foto/Kamil Zihnioglu, Pool)

En esa misma línea, acotaron: “Durante los últimos 27 años, hemos criado a tres niños increíbles y hemos construido una base que funciona en todo el mundo para permitir que todas las personas lleven vidas saludables y productivas. Seguimos compartiendo la creencia en esa misión y continuaremos nuestro trabajo juntos en la fundación, pero ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima fase de nuestras vidas. Pedimos espacio y privacidad para nuestra familia a medida que comenzamos a navegar esta nueva vida”. Oficialmente se divorciaron en agosto.