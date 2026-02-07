A qué apuesta Trump en Irán y los peligrosos riesgos que enfrenta

WASHINGTON.– Irán no está en el hemisferio Occidental, pero bien podría ser el próximo escenario donde el presidente Donald Trump intente reconfigurar la realidad por medio de la fuerza militar, pero a diferencia de su rápida victoria en Venezuela, ahí las cosas podrían escalar sin freno.

Trump ya dejó en claro su posición sobre Irán: si no es por las buenas, será por las malas.

¿Qué significa por las buenas? La firma de un acuerdo nuclear aún más duro que el Plan de Acción Integral Conjunto del que el propio Trump se retiró en su primer mandato y que implicaría que Irán cancele indefinidamente el enriquecimiento de uranio y entregue todas sus reservas de uranio altamente enriquecido, que desmantele lo que queda de su programa nuclear, que acepte límites e inspecciones a su producción de misiles balísticos, y que deje de apoyar a sus fuerzas delegadas en la región, como Hezbollah en el Líbano y los hutíes del Yemen.

Y por las malas significa ataques militares, y de los grandes.

Marineros estadounidenses dirigen un EA-18G Growler, adscrito al Escuadrón de Ataque Electrónico (VAQ) 133, en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, clase Nimitz, en el Mar Arábigo ZOE SIMPSON� - US NAVY�

No es un comentario ocioso ni una cuestión abstracta: hace apenas unas semanas, cuando el régimen iraní reprimió y mató a miles o tal vez decenas de miles de manifestantes, Trump estuvo a un pelito de distancia de ordenar un ataque. Y no se frenó porque lo haya pensado mejor, sino porque no había suficientes fuerzas norteamericanas en la región como para blindar las bases de Israel y Estados Unidos ante una posible represalia iraní. Pero ya están acomodando las piezas: una flota encabezada por un portaaviones de propulsión nuclear, una decena de destructores, decenas de aviones F-15 y otras aeronaves de guerra, sumado al Sistema de Defensa Terminal de Área de Gran Altitud (THAAD) y baterías Patriot. El objetivo es cubrir la totalidad de la región con un paraguas defensivo para que haya poco riesgo de bajas masivas en caso de un contrataque de Irán.

Las potencias regionales están haciendo hasta lo imposible por evitar una guerra más amplia, con Turquía, Qatar, Omán y Egipto tratando mediar en las conversaciones. Trump dice que se están logrando avances diplomáticos, pero hay que tomarlo con pinzas. Sus exigencias van mucho más allá de lo que está dispuesto a aceptar Ali Khamenei, líder supremo de Irán. La república islámica podría llegar a hacer concesiones en su programa nuclear para evitar ataques y aliviar su grave crisis económica interna, pero Irán no renunciará formalmente al derecho de enriquecer uranio en el país. Y las autoridades iraníes han dejado claro que los misiles balísticos no se negocian.

Por lo tanto, o Trump cede y acepta un acuerdo más acotado que pueda presentar como una victoria, o nos espera una acción militar. Dado que ya atacó a Irán dos veces sin sufrir consecuencias, y que ya una vez se retiró de un acuerdo nuclear por considerarlo inadecuado, parece improbable que ahora se conforme con un acuerdo exclusivamente nuclear, aunque podría alcanzarlo. Un acuerdo que obligue a Irán a entregar su uranio neutralizaría la amenaza inmediata de una fuga nuclear, y Trump podría embolsarse esa victoria, resaltando que ya Israel dañó seriamente el programa de misiles de Irán y diezmó a sus aliados regionales, y declarar que resolvió el problema nuclear que sus predecesores no pudieron resolver.

Pero el acelerado aumento de la presencia militar norteamericana en la región sugiere que es más probable que Trump esté utilizando las conversaciones para ejercer máxima presión mientras acomoda las piezas en el tablero para luego atacar. Y ya no hablamos solo de ataques a instalaciones nucleares o misilísticas: hay posibilidades reales de que sea una decapitación al estilo venezolano, para eliminar al propio Khamenei.

El equipo de Trump está envalentonado: el reciente éxito en Venezuela sigue fresco. El asesinato de Qasem Soleimani, en 2019, casi no provocó represalias iraníes contra objetivos estadounidenses, como tampoco los ataques conjuntos con Israel del año pasado. Ese patrón terminó convenciendo a Trump de que puede hacerlo de nuevo.

El presidente Trump podría buscar la eliminación de Ali Khamenei ATTA KENARE - AFP

La apuesta de Trump es que tras la muerte del líder supremo, los conservadores más pragmáticos del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tomen el control del gobierno y prioricen la supervivencia del régimen. Ya hay en marcha contactos de inteligencia para cultivar relaciones con figuras de alto rango de la Guardia Revolucionaria y del círculo íntimo de Khamenei, miembros del régimen que podrían cooperar con el ataque y dirigir un gobierno sucesor que conforme a Washington.

Pero Irán no es Venezuela. El régimen de los ayatollahs tiene mayor capacidad de contraataque, una lealtad interna más profunda, fuerzas de seguridad más numerosas y capaces, y es mucho menos probable que la sucesión se desarrolle sin contratiempos. Khamenei no es solo el líder supremo de Irán: es la máxima figura espiritual del chiismo, y su muerte causaría una conmoción que podría impedir la transición ordenada que Washington espera. De hecho, por más que los líderes iraníes quisieran evitar una escalada, el rango de Khamenei los obligaría a una represalia considerable, incluyendo ataques contra bases y buques norteamericanos desplegados en el Golfo. Si esa represalia deja un número significativo de bajas estadounidenses, la situación podría salirse fácilmente de control. Y si en vez de los pragmáticos toman el control el control los intransigentes, podríamos enfrentar represalias masivas contra los flujos energéticos.

Irán ocupa el tercer lugar del mundo en reservas de petróleo, según la clasificación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC). Gatty Images

Los precios del petróleo ya han subido ligeramente, a pesar de la sobreoferta mundial de crudo y el escaso crecimiento de la demanda. Pero si Trump realmente ataca a Khamenei, se espera un aumento aún mayor, de entre 5 y 10 dólares por barril, y posiblemente más si la transición sale mal. Y eso implica un aumento de la inflación en Estados Unidos a menos de nueve meses de las elecciones legislativas.

Y finalmente está la dimensión geopolítica de las superpotencias. A diferencia del caso de Venezuela, donde Moscú y Pekín se limitaron a quejarse, el eventual cambio de régimen en Irán cruza una línea que a Rusia y China les preocupa seriamente. Teherán provee de drones a Rusia y de petróleo a China, además del alineamiento geopolítico de Medio Oriente. Derrocar a Khamenei sentaría un precedente que ninguno de los dos quiere naturalizar: que en cualquier parte del mundo Estados Unidos puede derrocar a los líderes con los que ellos están alineados. Ambos querrán que Trump pague un precio, aunque solo sea para disuadir movimientos similares en sus propias esferas de influencia.

El riesgo de una guerra que se extienda y tenga consecuencias reales para el petróleo y la estabilidad regional hace que una desescalada diplomática sea mejor opción que en Venezuela, donde las consecuencias fueron mínimas. Pero es improbable que se destraben las negociaciones, y la acción militar sigue cobrando impulso.

Quizás Trump acepte un acuerdo acotado, que no incluya los misiles y mantenga intacto el régimen, pero no lo creo. El presidente norteamericano ha demostrado que cree que la audacia da sus frutos. Después de todo, en Venezuela le salió bien. Ahora la pregunta es si la apuesta también saldrá bien con Irán.

La respuesta a esa pregunta tiene consecuencias que van mucho más allá de Medio Oriente. Si le sale bien, Trump emergerá cada vez más convencido de que el poder crudo de Estados Unidos puede resolver cualquier problema y lograr cualquier objetivo. Y como ocurre en las apuestas, cada éxito redobla la confianza y el monto de la siguiente. Si sale mal -si Hezbollah y los hutíes coordinan ataques en toda la región, si los extremistas toman el control y cierran Ormuz, si el petróleo llega a los 90 dólares y se mantiene allí, si Rusia y China imponen costos reales- descubriremos cuán peligroso es realmente apostar en la arena internacional.

Traducción de Jaime Arrambide