A qué hora de EE.UU. juega Venezuela vs. Argentina: cómo ver en vivo el partido de La Vinotinto hoy

Las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se acercan a su fin con los últimos partidos de este mes, ya con tres selecciones de la región que aseguraron su boleto para la Copa del Mundo, entre ellas, la Argentina.

A qué hora y dónde ver el partido de Argentina vs. Venezuela

El partido correspondiente a la Jornada 17 de las eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial 2026, entre Argentina y Venezuela, se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, en Buenos Aires, a las 18.30 hs, tiempo del Este de Estados Unidos.

La selección venezolana afrontará dos partidos decisivos contra potencias regionales con el objetivo de mantenerse en la pelea por un boleto a la Copa del Mundo AP

Los aficionados podrán seguir la transmisión del encuentro en el país a través de Universo y Telemundo Deportes, de acuerdo con Los Angeles Times.

Cómo llegan Argentina y la Vinotinto al partido

Venezuela se juega tres puntos muy importantes ante la albiceleste, ya que se encuentra en la zona de repechaje, justo por debajo de Colombia y amenazada por Bolivia, que también busca desbancarla para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

En el caso de Argentina, los albicelestes llegan con paso firme a este duelo, ya que son los máximos líderes de las eliminatorias mundialistas de la región con 35 puntos hasta el momento, lo que los pone con 10 de ventaja del segundo y tercer lugar, Ecuador y Brasil, respectivamente, quienes tienen 25 unidades cada uno, pero los ecuatorianos sobresalen por la diferencia de goles.

Venezuela tiene en sus manos el pase el Mundial 2026 (Instagram/@selevinotinto) (Instagram/@selevinotinto)

Venezuela sueña con alcanzar el cupo directo al Mundial 2026, que hasta ahora lo tienen Uruguay, Paraguay y Colombia, aunque los cafetaleros podrían perder ese privilegio en caso de perder sus últimos dos encuentros y si Venezuela hace lo propio ante Argentina y ante la Tricolor.

Será ese último duelo de las eliminatorias mundialistas, en el que la Vinotinto se jugará todo ante Colombia, para pelear por el sexto lugar de la clasificatoria y así asegurar su lugar en la justa mundialista que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, aunque Venezuela no logre entrar entre los seis primeros de la región, aún tiene posibilidades de llegar al repechaje interregional para buscar hacer historia.

Alineaciones de Argentina y Venezuela para su partido

Con base en las alineaciones de partidos anteriores de Argentina y Venezuela en las eliminatorias mundialistas de Conmebol de 2025, los posibles 11 iniciales quedarían de la siguiente manera:

Venezuela cuenta con el pase al repechaje de FIFA a falta de dos jornadas por jugarse (X/@fifaworldcup_es)

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina; Leandro Paredes, Rodrigo de Paul; Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro, Josef Martínez, Yangel Herrera, David Martínez, Cristian Casseres, Yeferson Soteldo, Salomón Rondón.

Tabla de posiciones de las eliminatorias de Conmebol

Hasta el 3 de septiembre, la tabla de posiciones de Conmebol es la siguiente: