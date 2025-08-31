Cuándo y a qué hora de EE.UU. juega Venezuela vs. Colombia en busca de un boleto al Mundial 2026

Venezuela y Colombia se enfrentarán en la jornada 18 de las eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El partido podría definir el boleto al repechaje del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés).

La “Vinotinto” disputó sus últimos partidos eliminatorios en contra de Bolivia y Uruguay . En el primer partido lograron una victoria contundente de 2-0 , pero en su visita a Montevideo cayeron por el mismo marcador ante la escuadra uruguaya. A pesar de la derrota, se mantuvieron en el séptimo lugar de la clasificación , de acuerdo con al FIFA.

. En el primer partido lograron una , pero en su visita a Montevideo cayeron por el mismo marcador ante la escuadra uruguaya. A pesar de la derrota, se mantuvieron en el , de acuerdo con al FIFA. Colombia disputó sus partidos de la jornada 15 y 16 en contra de Perú y Argentina. La escuadra cafetalera no paso del 0-0 en contra de “La Bicolor”, mientras en su visita a tierras argentinas logró un 1-1 que lo dejó en la sexta posición de la tabla y con el futuro en sus manos.

Venezuela vs. Colombia: cuándo y a qué hora ver el partido en EE.UU. rumbo al Mundial 2026

Venezuela y Colombia se enfrentarán el próximo 9 de septiembre en el estadio Monumental de Maturín, de acuerdo con el calendario oficial de la FIFA. El partido arrancará a las 18.30 hs, tiempo del este de Estados Unidos.

El estadio Monumental de Maturín se ha convertido en la casa de Venezuela durante las eliminatorias (X/@FVF_Oficial) (X/@FVF_Oficial)

El partido podrá verse desde Fanatiz, FutbolTV y Vix desde Estados Unidos. Mientras en México podrá seguirse a través de los canales de Sky.

Alineaciones probables Venezuela vs. Colombia

Ninguna de las dos selecciones ha dado a conocer su lista para sus encuentros eliminatorios, aunque se espera que sigan utilizando la base de sus últimos partidos, a excepción de los jugadores suspendidos o lesionados.

En sus partidos más recientes de eliminatoria salieron con los siguientes jugadores:

Colombia : Kevin Mier, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, Luis Díaz, James Rodríguez

: Kevin Mier, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, Luis Díaz, James Rodríguez Venezuela: Rafael Romo, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro, José Martínez, Herrera, Cásseres, D Martínez, Salomón Rondón, Soteldo.

Qué necesita Venezuela y Colombia para clasificar al Mundial 2026

El proceso de clasificación al Mundial 2026 en Conmebol se definió en partidos de ida y vuelta entre las 10 selecciones pertenecientes al área de Conmebol. Tras disputarse todas las jornadas, se clasificarán de manera directa las seis mejores clasificadas, mientras la séptima en la tabla disputará el Torneo clasificatorio para la justa mundialista, según FIFA.

Actualmente, la selección venezolana se ubica en el séptimo lugar de la tabla de eliminatorias con 18 puntos, a cuatro puntos de distancia de Colombia, que se coloca como el sexto clasificado. Y a solo un punto de ventaja de Bolivia, que se encuentra en el octavo lugar de la clasificación, de acuerdo con la tabla de FIFA.

Venezuela cuenta con el pase al repechaje de FIFA a falta de dos jornadas por jugarse (X/@fifaworldcup_es)

Por lo tanto, la selección dirigida por Fernando Batista necesitará sacar la mayor cantidad de puntos de sus últimos encuentros para mantener su posición y no ser alcanzados por Bolivia. Además, una derrota de Colombia los pondría con la posibilidad de pelear el pase directo en la última jornada.

Por su parte, Colombia enfrentará a Bolivia en casa antes de viajar al estadio Monumental de Maturín para enfrentar a “La Vinotinto”. Con la victoria en casa llegarán a Venezuela con el pase directo al Mundial 2026.

Leandro Paredes, de la selección de Argentina, riñe con Richard Ríos de Colombia durante el partido de la eliminatoria al Mundial, jugado el martes 10 de junio de 2025 (AP Foto/Gustavo Garello) Gustavo Garello - AP

En caso de un empate, el juego entre estas dos selecciones se convertirá en uno de los más atractivos del cierre de las eliminatorias mundialistas. En los próximos días se espera que se den a conocer las listas de ambos combinados para enfrentar la última jornada y definir a los invitados de Conmebol a la mayor fiesta de fútbol.