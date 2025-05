A qué hora hablan Trump y Elon Musk en la Casa Blanca hoy: como verlo en vivo

Donald Trump recibirá este viernes 30 de mayo a Elon Musk en una conferencia de prensa conjunta desde la Casa Blanca. El evento fue confirmado por el presidente de Estados Unidos, que destacó la importancia del papel que cumplió el fundador de Tesla y SpaceX durante su paso por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), del cual se desvinculó esta semana.

Cómo ver en vivo la conferencia de prensa de Donald Trump y Elon Musk

La conferencia de prensa conjunta entre Donald Trump y Elon Musk será a las 13.30 hora del Este (17.30 GMT) y se desarrollará en la Oficina Oval. La transmisión en vivo se podrá ver en los canales oficiales de la Casa Blanca, así como también se prevé una cobertura simultánea de medios nacionales.

Elon Musk renunció a su cargo en el organismo DOGE OLIVER CONTRERAS - AFP

Estas son las opciones principales para seguir la transmisión en vivo:

YouTube oficial de la Casa Blanca : el canal suele emitir todas las conferencias presidenciales, con calidad HD y subtítulos automáticos.

: el canal suele emitir todas las conferencias presidenciales, con calidad HD y subtítulos automáticos. Sitio web de la Casa Blanca : el portal transmite en tiempo real los eventos presidenciales.

: el portal transmite en tiempo real los eventos presidenciales. Señales de medios locales : cadenas como ABC , CNN y Fox News , entre otras, ofrecerán cobertura continua.

: cadenas como , y , entre otras, ofrecerán cobertura continua. Redes sociales: la red Truth Social, donde Trump realiza sus publicaciones, también compartirá clips e imágenes del evento. En tanto, X, propiedad de Musk, será otro canal clave para seguir comentarios en tiempo real.

Qué esperar de la conferencia de prensa de Elon Musk y Donald Trump

El evento de este viernes está orientado a hacer balance del trabajo realizado por DOGE y a trazar las líneas futuras para la continuidad del programa, más allá de la salida de Elon Musk.

También se espera que Trump brinde detalles sobre la asesoría informal que podría ofrecerle Musk en adelante, así como sobre el estado de la legislación económica que divide opiniones dentro del Partido Republicano.

“El trabajo de Elon tampoco está ni cerca de terminar. Seguirá siendo asesor”, había adelantado el vicepresidente JD Vance.

La Casa Blanca no ha confirmado si habrá espacio para preguntas de la prensa. No obstante, diversos corresponsales acreditados estarán presente para cubrir el evento en vivo.

La conferencia de prensa de Elon Musk y Donald Trump será este viernes a las 13.30 hora del Este (17.30 GMT) Matt Rourke - AP

La salida de Elon Musk del Departamento de Eficiencia Gubernamental

En los últimos días, Musk se manifestó crítico frente a las medidas fiscales impulsadas por el Congreso con apoyo de la Casa Blanca. Según sus declaraciones para el programa CBS Sunday Morning, que se estrenará completo el 1° de junio, el nuevo paquete legislativo “One Big Beautiful Bill Act” aumenta el déficit y contradice los objetivos de ahorro promovidos por DOGE.

A través de su cuenta oficial en X, el empresario informó sobre su renuncia y expresó agradecimiento al presidente Trump por la oportunidad, aunque también advirtió sobre la “complejidad estructural” del gobierno federal. “La misión de DOGE solo se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una forma de vida en todo el gobierno”, aseguró.

Por su parte, Donald Trump publicó en Truth Social que la renuncia de Musk no marcará su último día definitivo en el gobierno y que no lo alejará por completo de Washington D.C. “Este será su último día, pero no realmente, porque siempre estará con nosotros, ayudándonos en todo”, compartió el mandatario luego de informar que ambos darán una conferencia de prensa este viernes 30 de mayo. “¡Elon es fantástico!”, agregó.

Elon Musk dejó su cargo en el DOGE tras 130 días de trabajo y criticó con dureza el plan de gasto aprobado por la Cámara de Representantes y apoyado por Trump Alex Brandon - AP

¿Por qué Elon Musk abandona DOGE?

Elon Musk concluye formalmente su trabajo como “empleado especial del gobierno”, una designación temporal contemplada por ley federal para expertos que colaboran con funciones específicas en la administración. La extensión máxima de ese puesto es de 130 días.

El empresario, fundador de Tesla, SpaceX y dueño de la red social X, había sido asignado al frente del DOGE, creado en el segundo mandato de Trump. Este organismo, de carácter temporal, fue diseñado para revisar contratos, eliminar gastos innecesarios y optimizar el funcionamiento del gobierno federal. En su período de actividad, DOGE informó a través de su sitio web ahorros de más de 175 millones de dólares. Sin embargo, el impacto del programa generó controversia, litigios judiciales y desacuerdos tanto dentro del Ejecutivo como con el Congreso.

Durante la gestión de Musk, el organismo enfrentó una fuerte resistencia en agencias como Educación, Medio Ambiente y Salud. Una de las medidas más controversiales fue el cierre de programas federales que, según el organismo, eran redundantes o ineficientes, lo que motivó demandas judiciales aún en curso.

Elon Musk lideró el DOGE creado por Elon Musk durante el comienzo de su mandato como presidente (Photo by Jim WATSON / AFP)

Las diferencias entre Musk y la administración Trump se hicieron aún más evidentes durante el debate sobre el proyecto de ley fiscal conocido como “One Big Beautiful Bill Act”. Esta legislación, aprobada por la Cámara de Representantes con mayoría republicana, busca extender los recortes de impuestos del primer mandato del republicano y aumentar el gasto en seguridad fronteriza.

“Creo que una ley puede ser grande o puede ser hermoso. Pero no sé si puede ser ambas cosas. Es mi opinión personal”, dijo el fundador de Tesla a CBS News.

Según proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, retomadas por el medio estadounidense, la implementación completa del proyecto agregaría US$2,3 mil millones al déficit federal en una década. Adicionalmente, se estima que aproximadamente 8,6 millones de personas perderían cobertura de salud como resultado de los recortes en programas sociales.