A qué hora juega República Dominicana vs. Estados Unidos hoy en Miami: cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol

República Dominicana y Estados Unidos se enfrentarán en una de las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés), en un duelo de potencias que se jugará en horario estelar en Miami. El ganador avanzará a la final del torneo, que también se disputará en loanDepot Park.​

República Dominicana vs. USA: hora y cómo ver en vivo la transmisión del WBC

De acuerdo con el calendario oficial del WBC, República Dominicana y Estados Unidos jugarán su semifinal el domingo 15 de marzo, a las 8.00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), en loanDepot park, el estadio de los Miami Marlins.

El loanDepot Park es la sede designada para las semifinales y la final del World Baseball Classic 2026, tal como recuerda la guía “How to watch the 2026 World Baseball Classic” de MLB.​

Cómo ver el partido de RD en vivo desde Estados Unidos

En televisión, la semifinal entre República Dominicana y Estados Unidos se podrá ver en vivo por FS1, dentro del paquete de señales de FOX Sports para el WBC 2026.

Para América Latina existe la opción de suscripción a través de ESPN y Disney+. Además de la plataforma con transmisión en español de Beisbol Play.

Según la guía de MLB, todos los juegos del Clásico se pueden seguir además a través de la FOX Sports App , que retransmite las señales lineales FOX, FS1 y FS2 en dispositivos conectados.

, que retransmite las en dispositivos conectados. En el desglose de programación de Fox Sports, la semifinal entre Estados Unidos y República Dominicana figura como el partido estelar de la jornada de domingo.

Austin Wells, de República Dominicana, observa tras conectar un jonrón de tres carreras que puso fin al partido prematuramente en la séptima entrada de un partido de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol contra Corea del Sur, el viernes 13 de marzo de 2026, en Miami Lynne Sladky� - AP�

Cómo llegan República Dominicana y Estados Unidos a la semifinal

Según el repaso de grupos de MLB, República Dominicana llegó invicta desde el Grupo D y accedió a semifinales tras superar con amplitud a Corea del Sur en los cuartos de final.

La racha de victorias de RD incluye el triunfo 7-5 ante Venezuela en la fase de grupos y la victoria de cuartos ante Corea.

Estados Unidos, por su parte, avanzó como segundo del Grupo B y se metió entre los cuatro mejores al vencer a Canadá en su cruce de cuartos de final.

En la ficha de ESPN, el equipo estadounidense llega a la semifinal después de recuperarse de la derrota ante Italia en la fase de grupos con triunfos sucesivos en Houston.

JUAN SOTO EN LA VICTORIA DE DOMINICANA

Como resume la previa de semifinales de MLB, se trata del primer cruce entre República Dominicana y Estados Unidos en esta instancia del WBC, con dos selecciones cargadas de figuras de MLB y con títulos recientes en el historial del torneo.​

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.