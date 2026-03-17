A qué hora juega Venezuela vs. Estados Unidos hoy en Miami y cómo ver la final del Clásico Mundial de Béisbol en vivo

La gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC por sus siglas en inglés) tendrá esta noche un duelo de altísimo voltaje en Miami: Venezuela se enfrenta a Estados Unidos por el título en el loanDepot Park, en el corazón de Little Havana. Según MLB, el juego por el campeonato está programado para este martes 17 de marzo, a las 8.00 p.m. (hora del Este de EE.UU.), con transmisión principal por FOX.

Venezuela vs. Estados Unidos por la final del World Baseball Classic

La final entre Venezuela y Estados Unidos se juega hoy, martes 17 de marzo, a las 8.00 p.m. ET, en loanDepot Park, el estadio de los Miami Marlins. Como consignó MLB, el ballpark de Little Havana vuelve a ser sede del partido que define al campeón del torneo.

Según la guía “Bracket, schedule, how to watch 2026 World Baseball Classic” de MLB, la final se verá en Estados Unidos por:​

FOX (señal nacional, en inglés).

FOX Deportes (transmisión en español, donde esté disponible).

En su resumen de programación, MLB lo presenta de manera directa: “8 p.m.: Venezuela vs. USA, FOX”, como único partido del día en el cierre del WBC 2026.

En América Latina, la final del Clásico Mundial de Béisbol se podrá ver a través de servicios de suscripción como Beisbol Play y Disney+ junto a ESPN.

El equipo de Venezuela celebra tras derrotar a Italia en el partido de semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, el lunes 16 de marzo de 2026, en Miami Rebecca Blackwell� - AP�

Venezuela vs. Estados Unidos: un choque de alta tensión en loanDepot park

Según el repaso de cuadro que hace MLB, Venezuela llega a la final tras derrotar 4–2 a Italia en semifinales, mientras que Estados Unidos se impuso en su semifinal y defenderá el título ante una selección latinoamericana que juega prácticamente “de local” en Miami.

De acuerdo con ESPN, se trata de la primera aparición de Venezuela en el juego por el título del WBC, frente a un equipo estadounidense lleno de figuras de Grandes Ligas.​

El contexto anticipa un clima de final continental: miles de venezolanos residentes en el sur de Florida compartirán tribuna con la numerosa comunidad latina y con los fanáticos del equipo estadounidense en un loanDepot park a estadio lleno.

Venezuela y su remontada en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Según MLB, toda la atención del martes por la noche estará puesta en Miami para conocer al nuevo campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.