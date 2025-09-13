Aaron Judge supera al mítico DiMaggio y Bailey fulmina a los Dodgers

Aaron Judge, la estrella de los Yankees de Nueva York, conectó el viernes el jonrón número 362 de su carrera sobrepasando la marca del legendario Joe DiMaggio mientras los Gigantes derrotaron a los Dodgers con un Grand Slam de Patrick Bailey en extra innings.

El jueves, Aaron Judge había igualado los 361 cuadrangulares que acumuló DiMaggio con los Yankees y el viernes lo dejó atrás durante la victoria 4x1 en la cancha de los Medias Rojas de Boston.

En la primera entrada, 'El Juez' pegó un bombazo de 142 metros que retumbó en Fenway Park y abrió el triunfo de sus Yankees ante los archirrivales de Boston.

Desde el montículo, el lanzador dominicano Luis Gil impuso su ley durante seis entradas en las que no permitió un hit de los locales y ponchó a cuatro rivales.

En su décima temporada en las Grandes Ligas, Judge ostenta ahora la cuarta posición en solitario de los mayores cañoneros de los Yankees, liderada por Babe Ruth (659 jonrones), seguido de Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493).

"Es especial pero todos esos delante de mí y en esas listas no jugaban por récords. Jugaban para ganar", declaró Judge.

"Así que solo intento seguir sus pasos. Estoy aquí para ganar. Intento ayudar a que este equipo esté en la mejor posición posible cada noche", dijo el líder de los vigentes subcampeones de la Serie Mundial.

En la temporada Judge ocupa la cuarta posición de Las Mayores con 47 jonrones, por detrás de los 53 de Cal Raleigh (Marineros), los 50 de Kyle Schwarber (Filis) y los 48 de Shohei Ohtani (Dodgers).

Con este triunfo los Yankees se ubicaron una victoria y media por delante de los Medias Rojas en la pugna por el primer lugar de comodín de la Liga Americana.

Sus vecinos, los Mets, no salieron del hoyo al encajar su séptima derrota seguida, esta vez ante los Rangers de Texas por 8x3.

La novena de Queens está en riesgo de quedarse fuera de los playoffs pese a realizar el fichaje estelar de la campaña, el dominicano Juan Soto, quien el viernes remolcó una carrera y no conectó hits en sus tres turnos al bate.

Por su parte los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones, cayeron 5x1 en su visita a los Gigantes de San Francisco tras un espectacular Grand Slam de Patrick Bailey que zanjó el duelo en la décima entrada.

Los locales se habían adelantado en el primer inning con un doble del dominicano Willy Adames que remolcó una carrera de su compatriota Rafael Devers y Michael Confort igualó el marcador para los Dodgers con un jonrón en el séptimo episodio.

gbv/pb