Abuso sexual en el ajedrez: el gran maestro Alejandro Ramírez fue denunciado por ocho mujeres

La ajedrecista Jennifer Shahade, dos veces campeona de Estados Unidos, decidió días atrás romper el silencio de manera pública y denunciar por abuso sexual a su par costarricense Alejandro Tadeo Ramírez, un referente de este deporte.

La mujer, quien hace unos meses publicó un libro sobre historias de mujeres en el ajedrez y es gran maestra en la disciplina, contó desde su cuenta de Twitter, el 15 de febrero pasado, que fue agredida en dos ocasiones, nueve y diez años atrás. Y que en ese momento no pudo hablar. Sin embargo, aseguró que en el último tiempo otras víctimas se acercaron a ella para contarles lo que habían sufrido y que eso provocó un cambio.

“Hay múltiples investigaciones en curso sobre Alejandro Ramírez y su conducta sexual inapropiada, incluida una serie de presuntos incidentes que involucran a menores. Fui abusada por él en dos ocasiones, nueve y diez años atrás. Seguí adelante hasta hace un par de años, cuando múltiples mujeres, que no se conocían entre sí y que no conocían mi experiencia se acercaron a mí para contarme sus historias de supuesto abuso”, escribió Shahade en las redes sociales y fue ese mensaje el que originó el comienzo de una investigación por parte de la Federación de Ajedrez.

En total son ocho las mujeres las que lo señalan. Las primeras versiones aseguran que la Federación de Ajedrez de EE.UU. conocía algunas de las acusaciones desde hacía años, de acuerdo a lo inofrmado por El País.

En su posteo Shahade, de 42 años, afirma que uno de los dos incidentes que vivió con Ramírez ocurrió en 2014. En un evento en San Luis, el hombre aprovechó que estaban solos en un cuarto e intentó besarla. Seis años después, ella decidió confrontarlo dado que iban a coincidir como comentaristas en un torneo juvenil. Ramírez entonces decidió no ser parte del evento.

Por su parte Ramírez, de 34 años, fue entrenador del equipo universitario en el Club de Ajedrez de San Luis, Misuri, tiene la categoría de gran maestro y representa desde 2011 a Estados Unidos en las competencias internacionales.

Tras conocerse las denuncias, el hombre tuvo que renunciar al equipo universitario por “comportamiento inapropiado” que significaron “una distracción negativa para el club”, de acuerdo a lo que comentó el jugador, quien decidió apartarse luego de que el diario The Wall Street Journal le pidiera dar su testimonio de los hechos.

El martes, ese medio publicó que las autoridades de la Federación y el Club de Ajedrez de San Luis conocían las acusaciones de manera oficial al menos desde 2021.

Los abusos denunciados

La poco información que se conoce de manera oficial remarca que tres de las mujeres denunciantes eran menores de edad al momento de los abusos. Una de ellas dijo que Ramírez la obligó a beber vodka y a hacerle sexo oral en 2021.

A pesar de esa acusación, en 2022, la Federación nombró a Ramírez entrenador de la selección estadounidense de mujeres que compitió en los Juegos de Chennai, India, donde algunas de las jugadoras eran menores de 18 años.

Otra presunta víctima de Ramírez aseguró que también sufrió acoso por su parte cuando era menor de edad, en 2016, por lo que advirtió a otras integrantes del Club de Ajedrez de San Luis que no estuvieran en una habitación con él a solas.

En este contexto, la madre de otra víctima aseguró que denunció a Ramírez en 2017 a las máximas autoridades del deporte en Estados Unidos. No obstante, esos señalamientos no impidieron que en el Mundial 2018 de esa disciplina, Ramírez fuera designado segundo de Fabiano Caruana, uno de los jugadores más destacados.

Otra mujer declaró que Ramírez, con quien coincidió en 2011 en un campamento de ajedrecistas, le pidió prestada pasta dental una noche, la hizo ir a su cuarto y, tras empujarla, comenzó a besarla mientras ella forcejeaba con él. Entonces la denunciante tenía 15 años.

Desde la universidad de San Luis señalaron que tomaron “todos los asuntos de acoso sexual y malas conductas de una forma muy seria” y que la entidad tiene “políticas robustas y procedimientos para responder a las denuncias”.

En tanto, Albert Watkins, el abogado que representa a Ramírez apuntó contra las mujeres y el Movimiento Me Too. “Todos nos vemos obligados a hacer una pausa y reflexionar sobre el uso simultáneo, sin fundamento y tardío de las redes sociales para incitar a un llamado a las armas del Movimiento Me Too”, afirmó Watkins, quien asimismo aseguró que ese tipo de denuncias “va en contra de las salvaguardas constitucionales”.

Ramírez tenía 15 años cuando se convirtió en 2004 en el primer gran maestro del ajedrez de origen costarricense.

