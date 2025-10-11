Aces ganan su 3° título de la WNBA en 4 temporadas, con triunfo 97-86 ante Mercury

PHOENIX (AP) — A'ja Wilson anotó 31 puntos, Chelsea Gray y Jackie Young añadieron 18 cada una y las Aces de Las Vegas ganaron su tercer campeonato de la WNBA en cuatro temporadas, al derrotar el viernes 97-86 al Mercury de Phoenix para barrer las Finales en cuatro duelos.

Las Aces resolvieron rápidamente las primeras Finales al mejor de siete en la liga. Fue otra gran actuación ofensiva de Las Vegas, que anotó 54 puntos en la primera mitad y promedió más de 90 por encuentro en la serie.

Wilson —cuatro veces Jugadora Más Valiosa— estuvo en el centro de la acción una vez más, incluso si no tuvo la mejor puntería. Terminó con siete de 21 en tiros de campo, pero acertó 17 de 19 tiros libres. Gray encestó cuatro triples, incluidos dos en el último cuarto para ayudar a frenar un último intento de remontada del Mercury.

Las Aces ganaban 76-62 al entrar en el último cuarto, pero el Mercury logró una racha de 8-0 al inicio que redujo la desventaja a 76-70 con 7:56 por jugar. Eso fue lo más cerca que llegaron.

Kahleah Copper lideró al Mercury con 30 puntos, acertando 12 de 22 tiros de campo. Alyssa Thomas totalizó 17 puntos, 12 rebotes y diez asistencias.

El entrenador del Mercury, Nate Tibbetts, fue expulsado en el tercer cuarto tras cometer dos faltas técnicas rápidamente marcadas por la árbitra Gina Cross. Tibbetts estaba discutiendo una falta cobrada contra la escolta del Mercury, Monique Akoa Makani, y reaccionó con incredulidad mientras era escoltado fuera de la cancha.

DeWanna Bonner y Copper incurrieron también en faltas técnicas en el cuarto periodo.

Phoenix perdió las Finales de la WNBA por segunda vez en cinco años. Cayó también ante el Sky de Chicago en 2021.

El Mercury ha ganado tres campeonatos, el último en 2014.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.