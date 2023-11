escuchar

Tras pasar algunas semanas separadas, Adamari López y Alaïa, la hija que tuvo con el bailarín español Toni Costa, se reencontraron y decidieron pasar momentos inolvidables en un país alejado de Estados Unidos y de su casa en Miami, Florida. Debido a que la presentadora de televisión recientemente se incorporó a las filas de TelevisaUnivison con un nuevo proyecto, tuvo que mudarse por un tiempo, posiblemente a México, donde se estarían llevando a cabo las grabaciones de su programa. En el esperado reencuentro, madre e hija compartieron varias fotos de su visita a Uruguay, donde también fueron a ver un partido de fútbol.

“Semana de agradecimiento y yo la comienzo feliz disfrutando de hermosos días con mi princesa en Uruguay, ¿quieren seguir viendo del viaje?”, preguntó hace un día la también actriz de origen puertorriqueño a todos sus seguidores de Instagram. Para las primeras fotos, Adamari y su hija eligieron unos pantalones deportivos blancos y unas camisetas alusivas a Mickey Mouse, ícono de Walt Disney Company. Con ellas también estaba Lillyam Lopera Paniagua, amiga de la famosa.

Adamari López y Alaïa se fueron de viaje juntas a un país de Sudamérica @adamarilopez / Instagram

Esta conmovedora reunión se dio a conocer a pocas horas de la celebración del Día de Acción de Gracias, fecha en la que los estadounidenses, principalmente, conmemoran la convivencia entre los europeos y nativos americanos, y que actualmente representa una jornada de reflexión y unión familiar. Adamari y Alaïa probablemente compartirán la tradicional cena con algunos seres queridos.

La primera vez de Alaïa en un partido de fútbol

Luego de su aterrizaje en Uruguay, la presentadora y su hija de ocho años fueron protagonistas de un momento inolvidable y, para la ocasión, volvieron a hacer el match perfecto con uno de los equipos deportivos de la selección uruguaya. “Viviendo la emoción del fútbol en esta eliminatoria entre Uruguay y Bolivia, primera vez de Alaïa en un estadio. Qué emoción estar donde se disputó la primera Copa Mundial en 1930 Estadio Centenario”, señaló la actriz de telenovelas.

Alaïa, hija de Adamari López, asistió por primera vez a un partido de futbol @adamarilopez / Instagram

En el segundo posteo, López compartió algunos clips de su hija, visiblemente emocionada de poder ver su primer partido en vivo, así como un par de imágenes del legendario Estadio Centenario, ubicado en el barrio Parque Batlle de Montevideo, Uruguay, uno de los quince más grandes de América.

¿Cómo es el nuevo programa de Adamari López en la televisión?

Adamari fue parte del talento de Telemundo durante 11 años y, a seis meses de su salida, la estrella boricua anunció su regreso a Televisa con un programa que la tiene feliz: “Esto se los debo a ustedes por ese cariño, ese apoyo que me han brindado en mi carrera, a ese amor que siento que me regalan día con día. Estoy más que agradecida”, reveló en Instagram, plataforma donde se mantiene muy activa. Y agregó sobre el nuevo proyecto: “No se ha hecho en los Estados Unidos antes y que me dan la oportunidad de conducir”. Debido a que las grabaciones son fuera de Miami, la pequeña Alaïa quedó al cuidado de su papá, Toni Costa. Sin embargo, también ellos tuvieron que separarse por los compromisos profesionales del bailarín.