Adiós a un ícono de Nueva York: cierran el restaurante Loeb Boathouse en Central Park por una triste razón

El aumento de la inflación continúa causando estragos en Estados Unidos. En esta oportunidad, afectó uno de los lugares más conocidos de la ciudad de Nueva York, el Loeb Boathouse de Central Park, el cual cerrará de manera definitiva en otoño. Recientemente, el propietario del local, Dean J. Poll presentó a la ciudad un documento donde explicó el motivo del cese de actividades. Se trata de un icónico restaurante y un salón de fiestas que, desde 1954, atrajo a neoyorquinos y turistas. Hasta el momento, la clausura está pautada para el 16 de octubre.

“Debido al aumento de la mano de obra y los costos de los bienes, el negocio cerrará permanentemente a partir del 16 de octubre de 2022, lo que afectará a un total de 163 empleados”, se pudo leer en parte del texto.

La arquitectura de Loeb Boathouse corresponde a la época victoriana (Crédito: Central Park New York City)

La estructura, que responde a la arquitectura victoriana de la década de 1870, es ampliamente fotografiada y circulan un sinnúmero de imágenes de la misma en redes sociales. Existen muchos lugares famosos que son fotografiados con frecuencia dentro del parque, incluida la estatua de Alicia en el país de las maravillas y el Delacorte Theater, que es el hogar de Shakespeare en el parque.

Afortunadamente, el área adjunta para alquilar botes no cerrará. La estructura actual, que tiene cerca de siete décadas de historia, pertenece a la ciudad y resalta, dado que fue el lugar donde se filmaron algunas películas clásicas y series de televisión muy famosas, como es el caso de Sex and the City, When Harry Met Sally y The Manchurian Candidate.

La estructura, propia de la época victoriana, fue construida durante la década de 1870 (Crédito: Loeb Boathouse Central Park)

Si bien Central Park es propiedad del Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Nueva York, la gestión diaria está a cargo de Central Park Conservancy, una organización sin fines de lucro. Crystal Howard, vocera del departamento, manifestó a The New York Times que trabajaban activamente en encontrar un nuevo operador que gestionara el restaurante.

Asimismo, también tratan de resolver la situación de aquellos que reservaron el lugar para futuros eventos, como por ejemplo bodas y eventos familiares, y que se encuentran en una situación de verdadera incertidumbre.

Una escena de When Harry Met Sally en el Loeb Boathouse (Crédito: People)

Es posible que el cierre de este icónico lugar responda a los efectos de la pandemia por Covid-19 y luego al golpe de la inflación, la más alta en las últimas cuatro décadas en Estados Unidos. En 2020, Barney’s, la legendaria tienda por departamentos, cerró sus puertas, y lo mismo ocurrió con el hotel Roosevelt, que fue por poco tiempo a casa de Don Draper en Mad Men.

De acuerdo con la Contraloría de la ciudad, desde que inició la pandemia, tan solo en Manhattan más de 5000 negocios se vieron forzados a cerrar sus puertas. El anterior no es un número menor, si además se considera que se trata de una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

Es posible que los comensales de Loeb Boathouse se vean obligados a “migrar” a Tavern on the Green, en Central Park West. Hasta el momento, el famoso y exclusivo restaurante se mantiene firme desde 1934.