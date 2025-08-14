Adiós al autocobro: por qué Walmart y Kroger podrían eliminar esta popular forma de pago en sus tiendas de EE.UU.

Las máquinas de autopago, que surgieron hace más de cuatro décadas y se popularizaron durante la pandemia, podrían tener los días contados en tiendas como Walmart y Kroger. El motivo es un aumento de los robos y la reciente propuesta de una nueva legislación que busca regular su uso.

Qué dice el proyecto de ley para eliminar máquinas de autocobro

Varios estados de EE.UU. buscan implementar un nuevo proyecto de ley para limitar la presencia de las cajas de autopago en tiendas minoristas. Entre ellos, Rhode Island se perfila como uno de los primeros en aprobar esta legislación, de acuerdo con The Sun.

Nueva ley propone que haya al menos una caja tradicional por seis de autocobro (Unsplash)

Valarie Lawson, presidenta del Senado de Rhode Island, presentó una iniciativa de ley para restringir el uso de las cajas de autopago en los supermercados. La propuesta ya fue aprobada en mayo de 2025 y enviada a la Cámara de Representantes para su votación.

Si se aprueba, la ley podría limitar el número de máquinas a un máximo de seis por supermercado y requeriría que, por cada dos máquinas de autoservicio, haya al menos una línea de pago tradicional atendida por una persona.

La senadora Lawson comentó en un comunicado de prensa que el proyecto de ley surgió debido a las preocupaciones de los trabajadores y clientes, especialmente los de la tercera edad, que a menudo se enfrentan a experiencias frustrantes con el autopago.

“Este proyecto de ley brindará opciones a los consumidores al garantizar que siempre haya cajas registradoras atendidas por personas, lo que mejoraría el entorno de la tienda para los trabajadores y los clientes”, detalló la legisladora.

A quiénes afectaría esta nueva ley sobre el autocobro

Este proyecto de ley busca proteger tanto a trabajadores como a consumidores, según la senadora Lawson, quien argumenta que las cajas de autopago reducen las horas laborales de los empleados y obligan a otros a cubrir manualmente tareas con dificultad. Sin embargo, la medida afectaría a grandes tiendas minoristas de alimentos, como Walmart y Target, que dependen en gran medida de este tipo de tecnología.

Podrían limitar un máximo de artículos en cajas de autocobro (Unsplash)

Según los datos de ventas de las grandes minoristas, los compradores se verían afectados por esta legislación. Los quioscos de autopago estarían limitados a un máximo de seis por sucursal, lo que podría generar filas más largas.

Además, los clientes que suelen comprar una gran cantidad de productos y pagar de esta manera también se verían afectados, ya que la ley restringiría el uso del autopago a 15 artículos o menos. También requeriría que una línea de pago tradicional esté abierta en todo momento.

Según The Sun, clientes y cadenas como Dollar Tree y CVS no se verían afectados por esta legislación.

Supermercados aumentan medidas para combatir los robos en autopago

Otra de las razones que impulsa este proyecto de ley es el aumento de robos en supermercados a través de las cajas de autopago, según reveló The Sun.

Frente a esta situación, cadenas como Walmart ya implementaron estrategias para mitigar el problema, como la de designar los quioscos automáticos únicamente para sus clientes con membresía Walmart+.

Ante el aumento de robos, quieren limitar el uso de cajas de autocobro en EE.UU. (Unsplash)

Walmart también tomó medidas para reducir el hurto. La cadena cerró el uso de las cajas de autopago en horarios específicos, habilitando en su lugar las unidades de cobro tradicional. Un portavoz de la cadena explicó que los gerentes de varias tiendas están “experimentando” para mejorar el rendimiento de las cajas y disminuir los robos.

Por su parte, Target limitó la cantidad de artículos que se pueden pagar en sus quioscos. Desde el otoño de 2024, el máximo permitido es de 10 productos o menos. La estrategia, que comenzó en unas 200 tiendas, se expandió a más de 2000 sucursales a partir de marzo de 2025.

De acuerdo con HuffPost, Kroger cuenta con uno de los mejores sistemas en sus módulos de autocobro gracias a su tecnología, ya que si un cliente no escanea un artículo y lo guarda en su bolsa, vigilado por cámaras de seguridad, la pantalla se bloquea y un empleado debe acercarse para desbloquearla.