Adiós al vaso de leche: se cree que esta bebida ayuda a dormir mejor, pero un estudio revela que causa pesadillas

Durante años, el vaso de leche tibia antes de dormir se popularizó como un remedio “infalible” para un buen descanso. Sin embargo, podría no ser del todo cierto y, en realidad, causar pesadillas nocturnas. Un nuevo estudio analizó cuál es la relación entre la comida, en especial la cena, y su influencia en la calidad del sueño. ¿Los resultados? Las pesadillas y la alimentación sí tienen relación directa en el descanso.

La bebida que todos toman en la cena, pero causa pesadillas

El reciente estudio publicado por Frontiers in Psychology, realizado por psiquiatras, investigadores y especialistas del sueño, reveló la relación directa entre los alimentos que se consumen antes de dormir y su impacto en el descanso.

Una de las creencias populares es que un vaso de leche calienta favorece el descanso, pero no funciona para todos. Foto: Unsplash

El estudio Cheese may really be giving you nightmares, scientists find (Científicos descubren que el queso podría provocar pesadillas), encuestaron a 1082 estudiantes respecto a su calidad de sueño y la relación que esta tiene con su alimentación.

De acuerdo al análisis, el 40% de los encuestados dijo que la comida que elegían para la cena influía en qué tanto podían descansar durante la noche, de los cuales dos de cada diez estudiantes aseguraron que el comer o beber lácteos antes de dormir contribuía en la aparición de pesadillas.

Pese a que existe un mito popular en el que se piensa que un vaso de leche caliente antes de ir a la cama puede ser el remedio perfecto para el insomnio, expertos en salud han desmentido tal declaración.

Tore Nielsen, uno de los investigadores del estudio explicó a CBS News que la leche no era una bebida adecuada para antes de dormir, debido a la lactosa, que en algunas personas provoca malestares estomacales, como los gases, la hinchazón y el dolor abdominal, síntomas que influyen en la aparición de pesadillas.

Dicho especialista de la Universidad de Montreal señaló que la severidad de una mala noche de descanso se debe al nivel de intolerancia a los lácteos que tenga cada individuo. Un vaso de leche caliente antes de dormir puede ser una buena cena para aquellas personas que no tengan problemas para digerir la lactosa.

Por el contrario, aquellos que sí toleran los lácteos podrían presentar sueños vívidos, y no pesadillas, pues no existe malestar físico ni emocional que los aqueje.

Otros alimentos que causan pesadillas

El estudio reveló que además de los lácteos, existen otros alimentos que también pueden favorecer la aparición de los malos sueños durante el descanso.

Los lácteos pueden no ser la mejor opción para personas con intolerancia a la lactosa, en especial antes de dormir. Foto: Unsplash

De acuerdo al 31% de los encuestados en el estudio, los alimentos con exceso de azúcares eran los culpables de su mal descanso, ya que los productos dulces elevan el metabolismo y causan micro despertares que a su vez estresan al individuo.

Por su parte, un 19% de los estudiantes entrevistados dijo tener pesadillas cuando incluía alimentos picantes en su cena, ya que algunas especias alteran el descanso y no permiten que se experimenten las fases de sueño profundo.

Carnes rojas, alimentos con gluten, y ultraprocesados o alimentos altos en grasas, también figuran en el estudio como los causantes de los malos sueños, y al menos uno de cada diez encuestados lo confirmó.

Los alimentos que sí pueden brindar un descanso adecuado

En contraste con los hallazgos del estudio, existen comidas que son ideales para la cena, pues garantizan un descanso reparador, o al menos ininterrumpido.

Very Well Health publicó un estudio en donde sostiene que comer dos kiwis en la cena puede ayudar a conciliar el sueño más rápido y a que la calidad del descanso sea mejor. Se debe a que la fruta contiene serotonina, un neurotransmisor que regula el sueño y estado de ánimo, además de ser rica en antioxidantes, los cuales pueden reducir el estrés.

Los kiwis son uno de los alimentos que debes cenar para dormir bien. X / The Gym Society

En ese sentido, el artículo sostiene que elegir comida ligera, libre de grasas y que aporte nutrientes o propiedades relacionadas con la relajación y el descanso puede ayudar a mejorar la calidad del sueño.