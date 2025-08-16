Adiós, AOL: el servicio de internet telefónico se despide de EE.UU. después de 30 años

America Online (más conocido como AOL, por sus siglas en inglés) anunció el fin de una era. La empresa le dice adiós para siempre a su servicio de internet por teléfono después de 30 años de funcionamiento. Este tipo de tecnología no dejará de existir por completo gracias a múltiples empresas que aún la venden.

AOL anunció el fin de su servicio de internet telefónico

Durante el fin de semana del 9 y 10 de agosto de 2025, AOL publicó un comunicado breve, pero que causó revuelo en redes sociales. En la publicación, la compañía informó que su servicio de internet por teléfono sería discontinuado.

La noticia despertó nostalgia en algunos usuarios de redes sociales (X/@VHSDVDBLURAY4K)

AOL explicó que tomaron esa decisión después de una evaluación rutinaria de sus productos. El servicio y todo el software relacionado con él dejarán de funcionar el 30 de septiembre de 2025.

El servicio de internet telefónico ganó popularidad a mediados de 1990 e inicios del 2000. AOL fue fundada en 1989 y fue el primer contacto con la red informática mundial para millones de personas en el mundo. De acuerdo con The Guardian, durante ese periodo AOL tuvo más de 23 millones de suscriptores en Estados Unidos.

En redes sociales, varios usuarios aprovecharon la noticia para compartir los recuerdos que tuvieron al crecer con AOL en EE.UU. Algunos compartieron fotografías de los CD de la compañía y otros recordaron los ruidos característicos que sonaban en el teléfono cuando alguien en casa se conectaba al internet.

“Mis hijos y yo hablamos sobre AOL el otro día. Recuerdo que mi mamá tenía que enviar a mi pobre papá a ver cómo estábamos porque mi línea telefónica llevaba tres horas ocupada”, escribió una usuaria en X.

El internet por teléfono no desaparecerá por completo

Algunas personas en redes sociales se sorprendieron al saber que todavía hay gente que emplea este tipo de tecnología. En realidad, el fin del servicio de AOL no significa que el internet telefónico desaparecerá por completo en EE.UU.

El sitio web de Juno tiene una interfaz con pocos elementos gráficos (Juno)

Aunque el internet por teléfono perdió popularidad con la llegada del internet por cable, esta tecnología no quedó obsoleta. Como señaló The Guardian, 175 mil hogares en Estados Unidos todavía utilizan este servicio para mantenerse conectados a la red.

El medio especializado PCWorld explicó que todavía existen tres compañías que ofrecen internet telefónico: Microsoft, Juno y NetZero. El servicio de Microsoft, por ejemplo, tiene un costo de US$21,95 al mes.

En cambio, Juno promociona su servicio con la promesa de ser hasta cinco veces más rápido que la competencia y destaca la conveniencia de mantenerse conectado sin necesidad de comprar un dispositivo adicional. El precio mensual por el internet por teléfono de Juno es de US$29,95.

Por qué hay personas que todavía utilizan internet telefónico

Estados Unidos no es el único país en el que más de 100 mil hogares conservaron este tipo de tecnología. En 2012, CBC News reportó que 366 mil habitantes en Canadá todavía estaban suscritos a planes de internet telefónico.

El uso de líneas telefónicas es una alternativa viable para quienes viven en zonas remotas (Unsplash/Greg Rosenke)

De acuerdo con CBC News, este servicio es la única opción disponible para quienes viven en zonas rurales. Esto se debe a que algunas zonas alejadas de los centros urbanos no cuentan con infraestructuras apropiadas para acceder al internet de alta velocidad, pero sí poseen líneas telefónicas.

Una desventaja a la que se enfrentan los clientes actuales del internet telefónico es que los desarrolladores ya no se preocupan por crear páginas web que sean amables con los servicios de baja velocidad.

CBC News realizó un experimento y descubrió que, con la cantidad de imágenes, videos y elementos gráficos que tienen los sitios web, cargar una página de inicio puede tomar hasta cinco minutos. Por ello, las personas que solo tienen la posibilidad de navegar en internet vía telefónica cada vez tienen una experiencia más difícil.