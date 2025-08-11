Actualizaciones recientes de las leyes de inmigración y residencia permanente en EE.UU. este lunes 11 de agosto

Bajo la administración de Donald Trump, las agencias de inmigración en Estados Unidos han hecho cambios que impactan en los procedimientos como la obtención de la residencia permanente. Hasta este lunes 11 de agosto de 2025, estas son las actualizaciones.

Leyes de inmigración: actualizaciones de Uscis

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó el pasado 4 de agosto directrices en el Manual de Políticas, para obedecer a la Orden Ejecutiva, “Excluir a los Hombres de los Deportes Femeninos”, que pide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) desarrollar reglas.

Uscis actualizó sus guías sobre los requisitos de visas para ciertos deportistas Freepik

Con este cambio, la agencia impedirá la entrada al país de atletas masculinos que buscan competir en deportes femeninos, al otorgar ciertas peticiones y solicitudes relacionadas con deportistas solo a mujeres, “garantizando así que los hombres extranjeros que buscan beneficios migratorios no vengan a Estados Unidos para participar en deportes femeninos”.

La agencia aclaró la elegibilidad para ciertas categorías de visa, para garantizar igualdad de condiciones para todos los deportes femeninos en Estados Unidos:

Extranjeros con habilidades extraordinarias O-1A;

Extranjeros con habilidades extraordinarias E11;

Extranjeros con habilidades excepcionales E21, y

Para exenciones de interés nacional (NIW, por sus siglas en inglés).

Cambios recientes sobre la residencia permanente en EE.UU.

El Uscis también ha hecho actualizaciones en su Manual de Políticas que impactan en el trámite de la residencia permanente, por el cual se obtiene la green card. Las reglas anunciadas en lo que va del mes de agosto, son:

Restablecimiento de estándares de selección e investigación: en la nueva guía, la agencia aclarar los criterios de entrevista para los extranjeros que son asilados y refugiados y sus familiares derivados que presentan el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus.

La agencia aclarar los criterios de entrevista para la green card, para los extranjeros asilados y refugiados y sus familiares Freepik/Uscis

Ahora, el organismo trabaja con un estándar uniforme de selección y verificación para las entrevistas de extranjeros asilados y refugiados, con el objetivo de garantizar la integridad del programa al detectar el fraude, la tergiversación, las amenazas a la seguridad nacional y los riesgos para la seguridad pública.

Actualización de la guía sobre la política de inmigración basada en la familia: esta cambio busca mejorar la capacidad de Uscis para evaluar y verificar las peticiones de visa de inmigrante basadas en la familia. “Esta actualización explica los requisitos y la adjudicación de estas peticiones, incluyendo los criterios de elegibilidad, la presentación, las entrevistas y las decisiones”, señala.

La agencia añade que las solicitudes de visa de inmigrante fraudulentas o carentes de mérito que se basan en la petición de un familiar, minan la confianza en las vías para obtener la residencia permanente legal.

“Esta guía mejorará la capacidad del Uscis para examinar los matrimonios y las relaciones familiares que califican, a fin de garantizar que sean genuinos, verificables y que cumplan con todas las leyes aplicables”, agrega.

Con las actualizaciones, el Uscis busca mejorar su capacidad para examinar los matrimonios y las relaciones familiares que califican Freepik

Actualización de la política sobre el cálculo de la edad CSPA: a partir del 15 de agosto de 2025, tanto el Uscis como el Departamento de Estado de EE.UU. usarán la tabla de Fechas de Acción Final del Boletín de Visas para una determinación de edad consistente.

La Ley de Protección del Estatus del Niño (CSPA, por sus siglas en inglés) protege a ciertos hijos de sobrepasar la edad límite durante el proceso de inmigración, para permitirles mantener la elegibilidad para la residencia permanente y visas de inmigrante.

Además, el Uscis clarifica el requisito de “intención de adquirir” la residencia, al permitir excepciones por circunstancias extraordinarias para aquellos que no aplican en el plazo de un año. Se enfatiza que las solicitudes pendientes antes de la fecha límite se regirán por la política previa para evitar perjuicios a los solicitantes.