Es experto matemático y revela las estrategias que aumentan las probabilidades de ganar en Powerball: “Números impopulares”

El matemático Ryan Garibaldi, director del Centro de Investigación en Comunicaciones en La Jolla, en California, explicó que las probabilidades de ganar Powerball son de una en 300 millones, una cifra que refleja lo difícil que resulta obtener el premio mayor. Sin embargo, aportó estrategias que pueden ayudar a mejorar la experiencia de juego y, en ciertos casos, aumentar las posibilidades de no compartir el pozo.

Probabilidades de ganar Powerball y comparación con otros juegos de lotería

En diálogo con WIRED, Garibaldi explicó que “hay loterías que son más fáciles de ganar que otras”. “Cuando apuestas, normalmente una mayor probabilidad de ganar significa un pago menor”, señaló el matemático.

En ese sentido, ejemplificó con la ruleta:

Cuando se apuesta al rojo o al negro, las chances de obtener dinero son mayores, pero la recompensa es menor .

pero la . Cuando se apuesta a un número único, ofrece un pago más grande, aunque con menos probabilidades.

Según el matemático, algo similar ocurre entre los raspaditos y sorteos como Powerball o Mega Millions, donde el pozo alcanza cifras multimillonarias pero con mínimas posibilidades de victoria.

Los números impopulares para ganar más dinero en Powerball

En primer lugar, el matemático de California enfatizó que no existe un método para aumentar las probabilidades de ganar con la elección de números. No obstante, aclaró que sí se puede evitar dividir el premio en caso de resultar ganador, para así quedarse con todo el pozo.

“Lo que quieres, si ganas el pozo, es ser el único que lo gane, para no tener que dividirlo. Así que con esa perspectiva en mente, lo que quieres es elegir números impopulares”, precisó.

“No elijas números que elegirán otras personas. No elijas fechas, por ejemplo”. De este modo, el enfoque está en reducir la posibilidad de compartir el premio con otros ganadores.

En cambio, Garibaldi aconsejó utilizar números secuenciales, aunque advirtió: “Esto no aumentará tus probabilidades de ganar. Sin embargo, si miras un boleto así, se ve raro. Ayuda a que no compartas el pozo, lo cual es bueno".

Otra opción para ganar: comprar todas las combinaciones posibles

Otro método discutido fue el de adquirir todos los boletos de una lotería. Garibaldi fue tajante: “Para Mega Millions y Powerball, esa no es realmente una opción factible porque son 300 millones de boletos. Es extremadamente difícil ir a la tienda y comprar esa cantidad. Necesitarías un ejército de ayudantes”.

Sin embargo, recordó antecedentes como el de Nueva Gales del Sur en 1986 o Virginia en 1992, donde ciertos grupos lograron cubrir una gran parte de combinaciones en sorteos más pequeños y obtuvieron éxito.

Para utilizar esta técnica, Garibaldi recomendó explorar loterías estatales menos concurridas, con pozos importantes pero menor volumen de boletos vendidos. Citó un caso en Oregon en 1999, con un pozo de US$18 millones y escasa venta de boletos, lo que reducía la probabilidad de compartir el premio.

Estrategias específicas con mayor probabilidad

El matemático sugirió alternativas de juegos con menos combinaciones, como los que requieren adivinar un número de cuatro cifras. En particular, destacó la apuesta llamada “six-way box”, que cubre seis combinaciones posibles de un número con dígitos repetidos.

“Si lo haces, tus probabilidades de ganar son de 1 en 1667. En la mayoría de los estados, si aciertas esa apuesta, ganarás US$800, por lo que deberías ir a una oficina de cobro”, explicó. Aunque aclaró que este método no garantiza ganancias a largo plazo, sí incrementa las chances de obtener un premio.

Garibaldi mencionó alternativas como juegos de cuatro dígitos, donde las probabilidades de obtener retornos son significativamente más altas Foto de texas.gov

Advertencias y la motivación detrás de jugar a la lotería

A pesar de su análisis riguroso, Garibaldi admitió que también adquiere boletos, pero no con un riguroso método. “Yo personalmente compro boletos de lotería. Los compro por la fantasía de pensar durante unos días: ‘¿Qué pasaría si gano este gran pozo?’ Y eso realmente vale algo”, dijo.

“Es realmente difícil e inusual estar en una situación en la que razonablemente puedas esperar ganar dinero con la lotería. Son apuestas. Puede que tengas suerte, pero es realmente cuestión de azar”, advirtió antes de cerrar.