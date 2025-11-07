Adiós Ikea en Estados Unidos: confirman cierre de tiendas por 48 horas en estas fechas de noviembre y diciembre

La cadena sueca de muebles y artículos para el hogar, Ikea, anunció que cerrará temporalmente todas sus sucursales en Estados Unidos durante dos días festivos de fin de año. La medida afectará a sus 52 tiendas, así como a sus almacenes, servicios de entrega y atención al cliente.

Cuándo cerrará Ikea todas sus sucursales en Estados Unidos por 24 horas

Ikea permanecerá cerrada el 27 de noviembre y el 25 de diciembre de 2025, fechas que coinciden con el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) y la Navidad, ambos feriados federales en Estados Unidos, de acuerdo con The Sun.

Durante esas jornadas, ninguna de las tiendas ni los servicios en línea estarán operativos, en un gesto que busca permitir que los empleados pasen el día con sus familias.

Con esta decisión, la empresa de origen sueco se suma a una extensa lista de minoristas que no abrirán durante los feriados de noviembre y diciembre.

Qué tiendas cierran durante Acción de Gracias en Estados Unidos

Además de Ikea, grandes cadenas como Costco, Aldi y Trader Joe’s también cerrarán por completo en Acción de Gracias y Navidad.

De igual manera, para Thanksgiving las tiendas de BJ’s Wholesale Club y Sam’s Club no darán servicio, al igual que Target y Walmart, que cerrarán todas sus sucursales en Estados Unidos en esa fecha.

Por último, este es el listado completo de las tiendas que estarán cerradas en Acción de Gracias, de acuerdo con Real Sophisticated Consumer:

Costco

Kohl’s

Aldi

American Girl

At Home

Barnes and Noble

Belk

Best Buy

BJs Wholesale Club

Burlington Coat Factory

The Home Depot

HomeGoods

Ikea

Lidl

Lowe’s

Marshall’s

Mattress Firm

Nordstrom

Nordstrom Rack

Paragon Sports

Patagonia

P.C. Richard & Son

Petco

PetSmart

REI

Sam’s Club

Sephora

Simply Mac

Spring Mobile

Staples

Sur La Table

Target

Think Geek

TJ Maxx

Trader Joe’s

Ulta

Walmart

En años anteriores, algunos comercios abrían por la tarde durante Thanksgiving para anticipar las ofertas del Black Friday, pero esa práctica generó rechazo entre los trabajadores, que pedían descansar durante el feriado. Tras la pandemia del COVID-19, la mayoría de las empresas decidió mantener sus puertas cerradas todo el día.

Qué tiendas abrirán en Acción de Gracias y cuáles son las ofertas

Aunque gran parte del comercio minorista no operará, algunas tiendas ofrecerán servicio limitado o en horario reducido el Día de Acción de Gracias, según Classpop. Entre ellas destacan Whole Foods, Kroger, HEB, Wegmans, Sprouts Farmers Market y Albertsons.

Para las personas que necesiten artículos como platos y servilletas para la cena de Thanksgiving, podrán encontrar estos productos en Dollar General, que también estará abierto con horario reducido.

Tiendas como Walmart y Aldi, que estarán cerradas en Acción de Gracias, adelantaron promociones y ofertas en paquetes para la cena de esa fecha, que alcanzan para alimentar a una familia por cerca de cuatro dólares por persona.

El paquete de Walmart para la cena de Acción de gracias consta de diferentes productos para alimentar a 10 personas, por un costo de 40 dólares. Entre los artículos que incluye está un pavo de seis kilogramos, papas, panecillos, una bolsa para rellenar el ave, salsa gravy y hasta macarrones con queso.

Mientras que el de Aldi, que alcanza para la misma cantidad de personas y por el mismo precio, incluye pavo, caldo de pollo, crema de champiñones y algunas verduras con hierbas para cocinar el ave.