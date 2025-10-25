A solo US$4 por persona: las mejores ofertas para la cena de Acción de Gracias en Walmart, Sam’s Club y Aldi

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving, en inglés) es una de las festividades favoritas de los estadounidenses, pero también puede ser una de las más estresantes. Planear, comprar y cocinar una cena completa para todos los invitados es una tarea intimidante. Por esa razón, tiendas como Walmart y Aldi pusieron a la venta paquetes para alimentar a una familia completa por US$4 por persona.

Cena de Acción de Gracias en Walmart por US$4

El 21 de octubre, Walmart anunció el paquete de alimentos que ofrecerá para el Día de Acción de Gracias. Esta promoción costará poco menos de US$40 y contará con suficientes ingredientes para alimentar a diez personas. Esto quiere decir que los clientes gastarán US$4 por invitado.

Fotografía con todos los comestibles que incluye el paquete de Acción de Gracias de Walmart (Corporate Walmart)

La cadena de supermercados aseguró que se trata de la mejor oferta que han presentado desde que venden promociones como esta para las fiestas. El paquete de Acción de Gracias de Walmart de 2025 incluirá:

Un pavo Butterball de 13,5 libras (6,1 kilogramos).

Butterball de 13,5 libras (6,1 kilogramos). 4,5 onzas (127,6 gramos) de cebollas fritas Kinder’s.

Kinder’s. Una lata de 10,5 onzas (298 gramos) de crema de champiñones Campbell’s.

Campbell’s. Paquete doble de relleno para pavo para cocinar en la estufa; cada uno contiene seis onzas (170 gramos).

para cocinar en la estufa; cada uno contiene seis onzas (170 gramos). 12 panecillos Great Value.

Great Value. Cinco libras (2,3 kilogramos) de papas .

. 12 onzas (340 gramos) de arándanos rojos .

. Dos libras (907 gramos) de zanahorias baby Great Value.

Great Value. Tres latas de 15 onzas (425 gramos) cada una de maíz Great Value.

Great Value. Tres latas de 14,5 onzas (411 gramos) cada una de ejotes Great Value.

Great Value. Tres cajas de 12 onzas (340 gramos) cada una de macarrones con queso Great Value.

Great Value. Dos porciones de 0,87 onzas (24,7 gramos) cada una de mezcla para salsa de carne (brown gravy, en inglés) Great Value.

(brown gravy, en inglés) Great Value. Masa para tarta Great Value.

Great Value. Leche evaporada Great Value de 12 onzas líquidas (355 mililitros)

Great Value de 12 onzas líquidas (355 mililitros) 15 onzas (425 gramos) de calabaza 100% pura Great Value.

Qué ofrece la cena de Acción de Gracias de Aldi por US$4

El 16 de octubre, Aldi anunció que su paquete para preparar una cena de Acción de Gracias para diez personas costará US$40, por lo que el precio por comensal será de US$4. La empresa explicó que esta oferta fue planteada para contrarrestar el incremento de los costos de alimentos básicos como vegetales, frutas y carne.

Imagen demostrativa de la cena que puede cocinarse con los ingredientes propuestos por Aldi (Corporate Aldi)

El paquete de Acción de Gracias de Aldi contará con los siguientes ingredientes:

Un pavo entero.

entero. Caldo de pollo .

. Crema de champiñones condensada.

condensada. Leche evaporada .

. Rollos hawaianos dulces.

dulces. Malvaviscos miniatura.

miniatura. Dos porciones de ejotes cortados .

. Calabaza enlatada 100% pura .

. Dos porciones de pasta conchiglioni con salsa de queso .

. Tres porciones de mezcla para salsa de carne .

. Especias y hierbas aromáticas para cocinar aves.

para cocinar aves. Cebollas fritas .

. Masa para tarta .

. Dos porciones de relleno de pollo o pan de maíz .

. Cubierta de crema batida .

. Tres libras (1,4 kilogramos) de cebollas amarillas .

. Zanahorias baby peladas.

peladas. Apio .

. Arándanos rojos .

. Tres libras (1,4 kilogramos) de batatas .

. 10 libras (4,5 kilogramos) de papas.

Sam’s Club tiene una alternativa de US$10 por persona

Sam’s Club también presentó un paquete para que sus miembros puedan comprar de una sola vez todos los alimentos que necesitan para la cena de Acción de Gracias. El precio es de poco menos de US$100 y está pensado para alimentar a 10 personas. Por lo que el precio por invitado sería de US$10.

Sam's Club afirmó que, con su paquete, la cena de Acción de Gracias estará lista en menos de dos horas (Corporate Walmart)

Aunque el costo es superior al de Walmart y Aldi, Sam’s Club aseguró que la cena estará lista en menos de dos horas. El paquete de Sam’s Club de 2025 solo incluirá comestibles de la marca Member’s Mark: