Adiós parole para nicaragüenses: la Corte Suprema permite a Trump revocar el estatus legal de los migrantes

La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió la orden de la jueza federal de distrito Indira Talwani, de Boston, que detenía la decisión del gobierno de Donald Trump de poner al parole que protegía a nicaragüenses y ciudadanos de otras naciones. Con la decisión, unos 93.070 nicaragüenses quedan expuestos a una deportación rápida.

La decisión de la Corte Suprema sobre el parole para inmigrantes

Los jueces revocaron una orden de un tribunal inferior que mantenía vigente un permiso de permanencia temporal, de dos años, para 532 mil ciudadanos de cuatro países: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

La Corte Suprema de EE.UU. permite a la Administración Trump poner fin al parole para más de 500 mil inmigrantes Canva

Dos de los tres jueces liberales, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, discreparon públicamente la decisión de la Corte Suprema. De acuerdo con The Associated Press, la determinación “no es definitiva, pero significa que las protecciones no estarán vigentes mientras el caso siga su curso”.

Ahora, el caso de los nicaragüenses, y otros extranjeros, regresa al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EE.UU. en Boston.

La administración Trump presentó una apelación de emergencia ante el tribunal supremo después de que Talwani bloqueara su intento de terminar el programa.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) argumenta que las protecciones para quienes huyen de la inestabilidad en sus países de origen siempre fueron temporales, y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tiene la facultad de revocarlas sin intervención judicial.

Nicaragua fue uno de los países elegidos para el permiso de permanencia temporal AP

Jueces discrepan con la decisión de la Corte Suprema

El tribunal falló en su evaluación de si la administración tenía derecho a congelar la decisión de Talwani en espera del litigio, escribió la jueza Jackson en una opinión de disidencia adjunta. La jueza Sotomayor se unió a la discrepancia.

“Subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el gobierno altere precipitadamente las vidas y los medios de vida de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus demandas legales están pendientes”. Agregó que la decisión no exige prácticamente nada al gobierno en cuanto a daños irreparables.

La decisión de la administración Trump fue la primera revocación masiva de un permiso humanitario, según los abogados de los migrantes, consignados por AP. Calificaron las medidas del gobierno como “el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna de Estados Unidos”.

El caso también es el último de una serie de apelaciones de emergencia que el gobierno federal ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la inmigración.

Donald Trump encabezó la revocación del parole en miles de inmigrantes dentro de EE.UU. Archivo

Qué pasará con los nicaragüenses con parole

El DHS publicó en marzo de este año un aviso del Registro Federal: Terminación de los procesos de parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, en el que señalan que aproximadamente 532 mil extranjeros recibieron autorización anticipada para viajar a Estados Unidos y ser considerados para obtener el permiso de permanencia temporal.

El anuncio también explica que el período de estancia de los extranjeros que se encuentren en Estados Unidos bajo estos programas, y cuyo permiso no haya vencido antes del 24 de abril de 2025, finalizará en esa fecha.

Y agrega: “Las personas en libertad condicional que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos tras la finalización de los programas de libertad condicional CHNV deben salir del país antes de la fecha de vencimiento de su permiso”.