Cuánto sale llenar el álbum Panini del Mundial 2026 en Estados Unidos

A poco menos de dos meses para el Mundial 2026, la marca Panini comenzó a vender el álbum del torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. A diferencia de las ediciones anteriores, este año la cantidad de equipos es mayor, por lo que llenarlo también será más costoso. Si bien no hay un precio único, se estima que las personas deberán gastar entre 150 y 300 dólares como mínimo para completarlo.

Precio estimado del álbum Panini del Mundial 2026 en EE.UU.: cálculo completo y costo real

La Copa del Mundo está a punto de llegar a Estados Unidos, en donde tendrá lugar el partido de inauguración el próximo 11 de junio.

está a punto de llegar a Estados Unidos, en donde tendrá lugar el partido de inauguración el próximo 11 de junio. Con motivo de la celebración de la máxima competencia entre selecciones de fútbol, la marca Panini dio a conocer su álbum de figuritas para la edición de este año.

La presentación del álbum Panini del Mundial 2026 en Estados Unidos

Como en esta ocasión el torneo incluye más selecciones, completar el álbum también es más costoso que en la edición de Catar 2022. En total, los aficionados deberán llenar las páginas de 48 equipos.

A través de su cuenta en X, Panini America realizó la presentación. “El final de la espera. Ha llegado el álbum de pegatinas Panini de la Copa Mundial de la FIFA™ más grande de la historia“, escribió la cuenta oficial. Junto con el anuncio, compartió el enlace a la página de venta oficial que ofrece una promoción de preventa.

Las personas pueden adquirir una caja de 50 paquetes por US$135, que incluye un álbum gratis. Para estimar el costo total, se puede realizar un cálculo aproximado.

En total, la colección tiene 980 figuritas y cada sobre trae siete. En el escenario ideal —sin ninguna repetida—, una persona necesitaría unos 140 sobres.

En Estados Unidos, una caja de 25 sobres cuesta alrededor de US$50, lo que implica un valor aproximado de US$2 por cada uno. Por lo tanto, 140 sobres costarían cerca de US$280, más el álbum en sí, que ronda entre US$5 y US$25.

De este modo, completar el álbum en el mejor de los casos requeriría un gasto aproximado de entre US$285 y US$305.

En cada compra pueden aparecer figuritas repetidas. Por este motivo, se estima que el gasto será mayor para la mayoría de los coleccionistas. Una opción para abaratar el costo es intercambiar las pegatinas.

Ya está disponible la preventa del álbum Panini del Mundial 2026 en Estados Unidos FIFA / Panini

Tipos de álbum Panini del Mundial 2026: precios, versiones y combos disponibles en EE.UU.

En su página web oficial, la marca comercializa distintos tipos de álbumes y combinaciones para los fanáticos:

Álbum de tapa blanda: a US$5.

Álbum de tapa blanda con 25 sobres: a US$54,99.

Álbum de tapa blanda con 50 sobres: a US$104,99.

Álbum de tapa blanda con 100 sobres: a US$204,99.

Álbum de tapa dura: a US$30.

Álbum de tapa dura con 50 sobres: a US$119,99.

Álbum de tapa dura con 100 sobres: a US$219,99.

Álbum de tapa dura plateado con 50 sobres: a US$124,99.

Álbum de tapa dura plateado con 100 sobres: a US$224,99.

Álbum de tapa dura dorado con 50 sobres: a US$129,99.

Álbum de tapa dura dorado con 100 sobres: a US$229,99.

La próxima edición se disputará por primera vez en tres países y con 48 equipos, por lo que completar el álbum Panini será más costoso Freepik

Cómo será el formato del Mundial 2026: equipos, partidos y nuevo sistema de clasificación

La próxima edición se disputará por primera vez en tres países y con 48 equipos. Debido a la cantidad de participantes, se jugarán 104 partidos, lo que representa un aumento de 40 en comparación con el Mundial de Qatar 2022.

A diferencia del anterior formato, que incluía ocho grupos de cuatro equipos, esta Copa del Mundo contará con 12 de cuatro integrantes. Los dos primeros de cada zona, junto a los ocho mejores terceros, se clasificarán a los dieciseisavos de final.