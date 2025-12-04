¿Adiós Seguro Social? Qué es la “superannuation”, el fondo de retiro de Australia que Trump quiere imitar en EE.UU.

El presidente Donald Trump puso la mira en un modelo extranjero que transformó por completo la forma de ahorrar para la jubilación. Se trata de la superannuation, el sistema obligatorio de aportes en Australia que logró acumular uno de los sistemas de ahorro previsional más sólidos del mundo. La Casa Blanca evalúa si un esquema similar podría aliviar la presión fiscal de las próximas décadas y ofrecer una alternativa frente a las crecientes dudas sobre la sostenibilidad del Seguro Social.

Qué es la “superannuation”: el sistema australiano que analiza EE.UU. para reformar su jubilación

La “superannuation” se consolidó como el programa insignia de ahorro para la jubilación en Australia. Su funcionamiento se basa en una premisa central: los empleadores están obligados a aportar fondos a las cuentas de retiro de sus trabajadores.

Los empleadores están obligados a aportar un 12% en cuentas que permanecen bloqueadas hasta la edad jubilatoria Imagen de Engin Akyurt en Pixabay

Esos aportes, que hoy equivalen al 12% del ingreso laboral, son obligatorios para toda persona en Australia que tenga empleados a su cargo.

Las contribuciones son adicionales al salario y quedan invertidas en fondos profesionales. Estos fondos permanecen intactos hasta que la persona alcanza la edad de retiro.

“Si estás empleado, tu empleador debe pagar el 12% de tu salario a tu ahorro para la jubilación, y (eso) queda bloqueado hasta que te acerques a la edad de jubilación, con pocas formas de acceso en el camino, pero realmente muy limitadas”, dijo en diálogo con CNN Tim Jenkins, socio de la consultora Mercer.

A la obligatoriedad se suma la escala: los fondos super constituyen el cuarto mayor fondo de ahorro para la jubilación del mundo, a pesar de que Australia ocupa el puesto 55 en población.

Por qué EE.UU. evalúa copiar el sistema jubilatorio de Australia

El programa australiano fue concebido para enfrentar un desafío similar al que hoy inquieta a funcionarios de Estados Unidos: el envejecimiento de la población y la necesidad de sostener financieramente la jubilación.

“Con una población que envejece y tasas de natalidad en descenso, un sistema como este reduce la carga fiscal para las generaciones futuras”, señaló Jenkins al respecto.

Donald Trump evalúa implementar un sistema jubilatorio como el de Australia Imagen de rawpixel.com en Freepik

La superannuation se transformó en el principal mecanismo de ahorro para la jubilación en Australia, reforzado por su cobertura casi universal y la preservación estricta de los fondos hasta la vejez.

La fortaleza del modelo quedó reflejada también en el Índice Global de Pensiones Mercer CFA Institute de 2025, donde el sistema australiano obtuvo una calificación B+, mientras que Estados Unidos recibió un C+.

Australia vs. Estados Unidos: la comparativa en sus sistemas jubilatorios

Mientras Australia opera con un esquema obligatorio financiado por empleadores, los programas equivalentes en Estados Unidos, como los planes 401(k), instaurados en 1978, son voluntarios.

Estados Unidos también tiene un programa jubilatorio patrocinado por empleadores pero es de carácter opcional

Los empleadores en EE.UU. pueden decidir si igualan o no los aportes de sus trabajadores, y la adhesión depende de cada empresa y cada individuo.

Pero el pilar histórico del retiro estadounidense es el Seguro Social, creado en 1935. Allí, los trabajadores pagan un impuesto cuyo fondo se distribuye entre los jubilados actuales, un sistema que hoy enfrenta dudas sobre su sostenibilidad debido al envejecimiento demográfico.

Esa diferencia estructural hace que la propuesta de imitar la superannuation genere interrogantes. No está claro hasta qué punto Estados Unidos podría transitar hacia un modelo obligatorio, no solo por su escala poblacional (343 millones frente a los 27 millones de Australia) sino también por el peso político que implica modificar los planes de retiro.

Aun así, el interés de la administración estadounidense no es nuevo. Los fondos australianos son grandes inversionistas en activos del país norteamericano, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya había destacado el funcionamiento del sistema durante una cumbre celebrada en Washington en febrero.

Por su parte, en una conferencia de prensa brindada desde la Oficina Oval, el presidente Donald Trump dijo que su administración lo analiza “muy seriamente”. “Es un buen plan. Ha funcionado muy bien”, agregó el mandatario.