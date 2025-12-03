Cuándo empieza el invierno en Florida: la fecha y hora exactas
El Estado del Sol y todo EE.UU. y el hemisferio norte recibirán la temporada invernal 2025-2026 poco antes de las Fiestas de diciembre
Junto con la llegada de diciembre se acerca el invierno en Florida y todo Estados Unidos. El solsticio marca no solo el inicio de la estación con menores temperaturas, sino también el día más corto del año. En 2025, la temporada invernal boreal comenzará el domingo 21 de diciembre. En lo que respecta a la previsión para los próximos meses, el territorio se prepara para días más fríos de lo habitual.
Fecha y hora exacta del comienzo del invierno en Florida
El Estado del Sol recibirá el invierno el 21 de diciembre a las 10.03 hs, tiempo del Este, según Time and Date. La temporada en el estado se extenderá durante 89 días, cuando el equinoccio de marzo marque el inicio de la primavera en 2026.
La hora del solsticio es diferente a la que se estima para el invierno de 2026. Mientras que en 2025 se producirá en horas de la mañana, la previsión es que para fines del próximo año Florida experimente este fenómeno a 15.50 hs, horario del Este.
El invierno meteorológico inicia antes en Florida
La definición más popular de las fechas que determinan las estaciones son los factores astronómicos. Sin embargo, la interpretación meteorológica marca períodos diferentes para las estaciones:
- Estaciones astronómicas: se definen los cambios según los solsticios y equinoccios de cada temporada.
- Temporadas meteorológicas: los expertos consideran que en el inicio de cada mes con solsticios o equinoccios ya se produce el cambio.
Esto quiere decir en el primer caso que las estaciones tienen fechas y horarios específicos que varían cada año, pero que rondan el día 20 o 21 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
¿Cuándo termina el invierno en Florida?
Por su parte, el enfoque meteorológico de las estaciones simplifica esta cuestión y marca que las temporadas se extienden del principio del mes que tiene un fenómeno hasta el final del mes anterior a otro.
Esto quiere decir que en Florida y en todo EE.UU. el invierno va desde el 1° de diciembre hasta el 28 de febrero y ya el 1° de marzo le da paso al comienzo de la primavera. Lo mismo ocurre con el verano y el otoño, que comienzan el 1° de junio y 1° de septiembre respectivamente.
¿Cómo será el invierno en Florida?
De acuerdo con las previsiones de The Old Farmer’s Almanac, Florida y la región sureste de EE.UU. deben prepararse para temperaturas más bajas de lo común en esta temporada. Aunque no se esperan marcas récord, los residentes sí deben tener en cuenta que llegarán días fríos incluso para el invierno.
En ese sentido, la explicación pasa por el debilitamiento de La Niña y un desplazamiento del vórtice polar que tiene probabilidades de enviar aire ártico hacia el sur y generar descensos drásticos en la temperatura.
A pesar de que quienes viven en el Estado del Sol se exponen a fenómenos de días fríos, la proyección de los expertos sostiene que no se esperan grandes nevadas como ocurrió en enero de este año.
