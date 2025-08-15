Alcaraz resiste ante Rublev y se mete en las semifinales de Cincinnati

En una feroz batalla de tres sets, el español Carlos Alcaraz aprovechó errores clave del ruso Andrey Rublev para avanzar a sus segundas semifinales del Masters 1000 de Cincinnati.

Alcaraz, número dos mundial, superó a Rublev (11) por 6-3, 4-6 y 7-5 este viernes después de dos horas y 17 minutos de pugna bajo un feroz sol.

En posesión del servicio, Rublev tuvo a su mano forzar el tiebreak decisivo pero acabó entregando la victoria a Alcaraz con una fatídica doble falta en el punto final.

El ex número uno mundial festejó con alivio su decimoquinta victoria seguida en torneos de nivel Masters 1000, una racha con la que alzó los títulos de Montecarlo y Roma.

"Cuando pierdes el foco en unos pocos puntos ante alguien como Andrey, te puede costar el partido", reconoció el ganador. "En esos momentos me mantuve positivo y fuerte mentalmente".

"Estoy orgulloso de aceptar que debía jugar el tercer set y que sería una batalla larga. A mí me encanta eso", señaló Alcaraz pese a reconocer que las condiciones en la pista eran "extremas".

El español, de 22 años, pugnará el sábado por un lugar en su segunda final de Cincinnati tras la que perdió en 2023 ante Novak Djokovic.

Su rival salía del último cruce de cuartos de final del viernes entre el alemán Alexander Zverev y el estadounidense Ben Shelton.

La otra semifinal la jugarán el italiano Jannik Sinner, jefe del circuito y defensor del título, y el francés Térence Atmane, número 136 de la ATP.

Siete semifinales seguidas

En una tarde poco inspirada, Alcaraz vivió sus mejores momentos en un primer set que dominó de principio a fin, con un servicio autoritario que concedió una sola oportunidad de break a su rival.

Rublev se mostraba especialmente flojo con su segundo saque (31% de efectividad) y acabó tomando excesivos riesgos en los intercambios, que le llevaron a cometer hasta 13 errores no forzados, por ocho del español.

En la segunda manga el ruso afinó la puntería y encontró el preciado quiebre en un maratónico séptimo juego.

Tras ganar solo tres puntos al retorno en la segunda manga, Alcaraz se arremangó para pelear en un tercer set bajo las fuertes temperaturas en Cincinnati, que superaban los 30º Celsius.

Bajo el inclemente sol, el juego se interrumpió al inicio del set decisivo para atender a una persona en las gradas.

En la pista Alcaraz expresaba también su incomodidad en un diálogo continuo con su banquillo, donde Samuel López sustituye en este torneo al entrenador Juan Carlos Ferrero.

El vigente campeón de Roland Garros fue mejorando su devolución hasta romper el saque de Rublev y avanzarse 5-3.

Alcaraz servía para ganar pero no consiguió poner en juego un solo primer saque y le dio la oportunidad al ruso de alargar el desenlace.

Al servicio Rublev desperdició una pelota para forzar el tiebreak y después se disparó en el pie con una doble falta que decantó el duelo del lado del español, que mantiene su extrema fiabilidad con siete semifinales consecutivas en los torneos disputados.