Alcaraz sufre ante Rublev pero se mete en las semifinales de Cincinnati

El tenista español Carlos Alcaraz sudó el viernes para doblegar al ruso Andrey Rublev y avanzar a sus segundas semifinales del Masters 1000 de Cincinnati.

Alcaraz, número dos mundial, superó a Rublev (11) por 6-3, 4-6 y 7-5 en su decimoquinta victoria seguida en torneos de nivel Masters 1000.

El español, de 22 años, pugnará el sábado por un lugar en su segunda final de Cincinnati tras la derrota de 2023 ante Novak Djokovic.

Su rival salía del último cruce de cuartos de final del viernes entre el alemán Alexander Zverev y el estadounidense Ben Shelton.

La otra semifinal la jugarán el italiano Jannik Sinner, jefe del circuito y defensor del título, y el francés Térence Atmane, revelación absoluta de un torneo que comenzó desde el puesto 136 de la ATP.