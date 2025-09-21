Alcaraz y Ruud mantienen las esperanzas del equipo Europa en Laver Cup

El español Carlos Alcaraz y el noruego Casper Ruud lograron el domingo un crucial triunfo en dobles con el que el equipo Europa se acercó 9-6 al del Mundo, en el arranque de la última jornada de la Laver Cup 2025.

Alcaraz, número uno del tenis masculino, y Ruud derrotaron a los estadounidenses Reilly Opelka y Alex Michelsen por 7-6 (7/4) y 6-1 en la pista rápida de San Francisco (California).

El español había perdido la noche del sábado su primer juego individual en el torneo frente al local Taylor Fritz, en una actuación muy apagada.

Este domingo, Alcaraz recuperó su magia en varios puntos que levantaron al público del Chase Center, como una espléndida dejada en la red que hizo que su capitán, el francés Yannick Noah, se arrodillara para felicitarlo.

La pareja europa no consiguió concretar ninguna de las ocho pelotas de break que tuvo en el primer set, pero consiguió embolsárselo tras levantar una desventaja de 4-1 en el tiebreak.

"Llegamos al tiebreak después de haber tenido muy mala suerte, para ser honesto, con muchos puntos de quiebre y oportunidades", señaló Alcaraz. "Luego estuvimos 4-1 abajo pero los tiebreaks pueden cambiar en un solo punto y nos mantuvimos ahí".

El segundo set lo arrancaron ganando los cinco primeros juegos hasta sellar un triunfo muy necesario para combinado europeo, que comenzó la última jornada con una desventaja de 9-3 respecto al equipo Mundo.

Cada triunfo del domingo suma tres puntos y el primer combinado que llegue a 13 alzará el trofeo de la octava edición de este evento impulsado por Roger Federer.

El checo Jakub Mensik (Europa) y el australiano Alex De Miñaur (Mundo) se medían en el segundo duelo del programa.

Posteriormente se enfrentaban Alcaraz (Europa) y el argentino Francisco Cerúndolo (Mundo), en un pulso en el que ya puede estar en juego el trofeo.

-- Resultados del domingo en la última jornada de la Laver Cup:

Carlos Alcaraz/Casper Ruud (ESP-NOR/Europa) derrotaron a Reilly Opelka/Alex Michelsen (USA/Mundo) 7-6 (7/4), 6-1

Más tarde:

Jakub Mensik (CZE/Europa) vs Alex De Miñaur (AUS/Mundo)

Carlos Alcaraz (ESP/Europa) vs Francisco Cerúndolo (ARG/Mundo)

Si es necesario:

Alexander Zverev (GER/Europa) vs Taylor Fritz (USA/Mundo)

