Alerta en EE.UU. por la tormenta de invierno Fern que puede afectar a la mitad del país

NUEVA YORK.– Interrupciones en los viajes, cortes de energía y temperaturas gélidas afectarán desde este viernes y durante el fin de semana a unos 160 millones de estadounidenses, a medida que una tormenta de gran magnitud golpee al país con fuertes nevadas y lluvia helada desde las Grandes Llanuras del centro del país hasta la Costa Este, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno, denominado tormenta invernal Fern, podría impactar a casi la mitad de la población del país y dejará acumulaciones de hasta 50 centímetros de nieve en los Apalaches y en las montañas de Virginia Occidental. En gran parte del este de Estados Unidos, en tanto, se prevén rutas peligrosamente resbaladizas o congeladas y posibles cortes de electricidad, debido a la caída de árboles y ramas cargadas de hielo que pueden romper líneas de energía, señalaron las autoridades.

“Con el frío extremo en el norte y la tormenta, la mitad de los estadounidenses está bajo algún tipo de alerta meteorológica”, explicó Brian Hurley, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional, con sede en College Park, Maryland.

Nieve recién caída siendo arrastrada por el viento en una intersección de Lowville, en el estado de Nueva York, el jueves 22 de enero de 2026 Associated Press,Cara Anna

Tras el paso de la tormenta, aire extremadamente frío proveniente de Canadá se desplazará sobre el país, lo que podría prolongar las demoras en los viajes y otros impactos sobre la infraestructura hasta entrados los primeros días de la próxima semana.

Cuándo y dónde impactará la tormenta

Viernes. Se espera que la tormenta se forme por la tarde, avance desde las Montañas Rocosas del sur y deje nevadas aisladas en Colorado y Nuevo México, antes de generar nieve más generalizada sobre las Llanuras del Sur, incluyendo zonas de Kansas, Oklahoma y el Panhandle de Texas.

Sábado. Durante la noche, el sistema avanzaría más profundamente sobre Texas y, por la mañana, sobre Arkansas y Tennessee, para luego desplazarse hacia el Medio Oeste. Se prevé que alcance el norte de Alabama, Georgia y las Carolinas hacia la noche. Las áreas más al norte recibirán nieve; más al sur, se espera una combinación de lluvia helada y aguanieve.

Domingo. El tiempo invernal llegaría al Atlántico Medio en la madrugada y luego se extendería por la región hasta Nueva Inglaterra.

Lunes. La nieve comenzaría a disminuir en el noreste, mientras detrás de la tormenta se afianza el aire frío desde las Llanuras del Sur hasta Nueva Inglaterra.

This historic storm will spread destructive ice and heavy snow over 34 states through Monday in the South, Midwest and Northeast, including a potential nor’easter. Here is the very latest forecast. https://t.co/1E82sJH4zK — The Weather Channel (@weatherchannel) January 23, 2026

Vórtice polar

La amplia combinación de lluvia helada, hielo y nieve es el resultado del choque entre una masa de aire frío de origen ártico y aire cálido y húmedo en el centro de Estados Unidos. El aire frío está siendo empujado hacia el sur por el vórtice polar, una corriente de aire que normalmente rodea el Ártico.

En ocasiones, ese vórtice se deforma, se debilita y permite que bolsas de aire gélido se desplacen hacia América del Norte. Eso es lo que está ocurriendo esta semana.

Aunque la tormenta traerá prácticamente todos los riesgos propios del invierno, los dos efectos principales previstos son las nevadas intensas y la acumulación de hielo.

Los pronosticadores esperan que caigan más de 30 centímetros de nieve en amplias zonas del país, desde las Llanuras del Sur hasta el valle del Ohio y el Atlántico Medio y Nordeste. Advirtieron que la nieve podría interrumpir el transporte público y generar demoras y baja visibilidad en rutas y aeropuertos.

Además, se prevé una acumulación de hielo potencialmente catastrófica. se prevé lluvia helada y aguanieve desde el centro de Texas hacia el este, atravesando Arkansas, gran parte del Sudeste y el sur de Virginia. El hielo podría acumularse sobre árboles y tendidos eléctricos, con riesgo de cortes de energía generalizados.

Vista cerca del lago Michigan durante una tormenta de nieve, el 19 de enero de 2026 Joel Bissell - Kalamazoo Gazette

A medida que la tormenta cruce el país, una irrupción de aire ártico desde Canadá se extenderá por los dos tercios orientales de Estados Unidos durante el fin de semana y comienzos de la semana próxima. Esto implicará además que el deshielo sea lento, un escenario especialmente riesgoso en zonas donde el peso del hielo y la nieve sobre ramas y líneas eléctricas puede provocar cortes de suministro, posiblemente durante días. Calles y veredas podrían permanecer resbaladizas bien entrada la próxima semana.

Los meteorólogos advirtieron que los daños, especialmente en las áreas castigadas por el hielo, podrían ser comparables a los de un huracán.

Incluso en interiores podría haber riesgos: si la tormenta provoca cortes de energía generalizados, algunas personas podrían quedar expuestas al frío sin calefacción. Además, el sistema podría llevar nieve a zonas que no cuentan con equipamiento adecuado, y las bajas temperaturas impedirían el deshielo, prolongando los problemas en las rutas.

Desde las Llanuras hasta el Nordeste, las comunidades enfrentarán “temperaturas muy bajas y sensaciones térmicas peligrosamente frías”, advirtió el Centro de Predicción Meteorológica. En Minnesota y Dakota del Norte, la sensación térmica podría descender hasta –46°C, y valores bajo cero se extenderían por las Llanuras del Sur, partes del valle del Mississippi y el Atlántico Medio.

Preparativos locales en marcha

Los gobernadores de Georgia y Mississippi declararon el estado de emergencia.

En Texas, el gobernador Greg Abbott también declaró el estado de emergencia y activó personal y equipamiento adicionales para controlar el tránsito, monitorear cortes de energía y rescatar a personas atrapadas por la tormenta, entre otras medidas. Abbott instó a los texanos a “mantenerse atentos al clima, consultar DriveTexas.org antes de viajar y seguir las indicaciones de las autoridades estatales y locales”.

Personas se protegen de las bajas temperaturas mientras caminan por el puente de Brooklyn, en el distrito de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, el 21 de enero de 2026 CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, pidió a los residentes que se preparen para pasar días sin electricidad o sin poder salir de sus barrios.

El estado de Nueva York prevé mantenerse bajo un “Código Azul”, que obliga a los servicios sociales a extender los horarios de los refugios y garantizar el acceso de las personas en situación de calle.

Chicago enfrentará un congelamiento profundo, con mínimas de –18°C el viernes y sábado y sensaciones térmicas peligrosas cercanas a los –34°C. Según James Martin, gerente de una ferretería Ace Hardware en River North, los calefactores portátiles se vendieron masivamente durante toda la semana. “Los habitantes de Chicago sabemos cómo lidiar con el frío extremo: nos movemos rápido y nos vestimos con capa tras capa. Después preguntamos: ‘¿Por qué seguimos viviendo acá?’”, ironizó.

Un camión del Departamento de Transporte de Nashville aplica salmuera sobre una calzada el jueves 22 de enero de 2026, en Nashville, como medida preventiva ante la tormenta invernal que se espera afecte al estado durante el fin de semana . (AP Photo/George Walker IV)

Los sistemas de escuelas públicas de Chicago y de Des Moines, en Iowa, cancelaron las clases del viernes. Con sensaciones térmicas previstas de hasta -37 °C, el riesgo de congelamiento de la piel en menos de 10 minutos hacía demasiado peligroso caminar hasta la escuela o esperar el colectivo.

Como medida preventiva, el mayor sistema de escuelas públicas de Carolina del Norte se preparó para pasar potencialmente varios días sin clases presenciales la próxima semana, y pidió a los docentes que preparen tres días de tareas accesibles en línea o en formato papel.

Hasta el jueves, las aerolíneas ya habían cancelado cientos de vuelos previstos para viernes y sábado, incluidos servicios en los aeropuertos de Dallas, Atlanta, Oklahoma City y Tulsa, en Oklahoma.

Los meteorólogos coinciden en que la trayectoria exacta de la tormenta es incierta. Un leve desplazamiento hacia el norte o hacia el sur podría cambiar de manera drástica los impactos previstos.

Agencias AP, Reuters y diario The New York Times