Lo usaron como carnada y lo arrestaron junto a su padre: crece la indignación por la detención de un niño de cinco años por el ICE en Minnesota

MINNEAPOLIS.– Un niño de cinco años que volvía del colegio en Minnesota fue usado primero como carnada para arrestar a su padre, y luego los agentes migratorios trasladaron a ambos a un centro de detención en Texas, denunciaron autoridades escolares y el abogado de la familia.

La ofensiva migratoria cuenta con el aval del gobierno y del vicepresidente JD Vance, que este jueves visitó este estado, donde también fueron arrestados tres activistas por protestar dentro durante una celebración religiosa en una iglesia donde un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) sirve como pastor.

Liam Conejo Ramos, de 5 años, al momento de su detención Ali Daniels� - Ali Daniels�

Los activistas Nekima Levy Armstrong, Chauntyll Louisa Allen y William Kelly fueron arrestados en relación con una protesta el pasado domingo en una iglesia de la capital estatal, St. Paul, anunció la fiscal general, Pam Bondi, en X.

— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 22, 2026

Vance llegó en medio de tensas interacciones entre las autoridades federales de aplicación de las leyes migratorias y los residentes, incluidos funcionarios electos estatales y locales que se han opuesto a la ofensiva, lo cual se ha convertido en un importante punto de enfoque para el Departamento de Seguridad Nacional.

El vicepresidente JD Vance junto a agentes federales en Minneapolis Angelina Katsanis� - FR172095 AP�

Su visita se produce dos semanas después de que la residente Renne Good fuera abatida a tiros por un agente de Inmigración y Control de Aduanas el 7 de enero. Vance calificó la muerte de Good como “una tragedia provocada por ella misma”, y agregó que la “extrema izquierda” decidió que Estados Unidos no debe tener una frontera.

“Si desean acabar con el caos en Minneapolis, dejen de combatir la aplicación de las leyes migratorias y acepten que debemos tener una frontera en este país. No es tan difícil”, señaló Vance.

Arresto de un niño

Este jueves se supo que el martes por la tarde, varios agentes federales sacaron al pequeño Liam Conejo Ramos, de cinco años, de un auto en marcha mientras estaba en el camino de entrada de la casa familiar.

#HCHInternacionales | Un distrito escolar público al norte de Minneapolis informó que agentes del ICE detuvieron a cuatro de sus estudiantes en las últimas semanas, incluyendo a un niño de 5 años. Zena Stenvik, superintendente de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, declaró… pic.twitter.com/3P70MAC4R3 — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) January 22, 2026

Según informó en una conferencia de prensa la superintendente de Escuelas Públicas de Columbia Heights, Zena Stenvik, los agentes luego le dijeron que llamara a la puerta de su casa para ver si había otras personas adentro, “usando esencialmente a un niño de cinco años como carnada”, afirmó.

Stenvik dijo que la familia tiene un proceso de asilo activo y no había recibido una orden de salir del país.

“¿Por qué detener a un niño de cinco años?” preguntó. “No pueden decirme que este niño va a ser clasificado como un criminal violento.”

Agentes federales producen arrestos en Minneapolis durante las protestas contras las redadas migratorias Angelina Katsanis� - FR172095 AP�

La vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que “El ICE NO tenía como objetivo a un niño.”

Afirmó que la operación buscaba arrestar al padre del niño, Adrian Alexander Conejo Arias, quien, según McLaughlin, es originario de Ecuador y está en Estados Unidos ilegalmente. Pero el hombre huyó a pie, “abandonando a su hijo”, afirmó.

“Por la seguridad del niño, uno de nuestros agentes del ICE permaneció con el niño mientras los otros agentes aprehendían a Conejo Arias”, dijo McLaughlin, y agregó que a los padres se les da la opción de ser expulsados con sus hijos o que estos sean colocados con una persona de su elección.

Stenvik dijo que otro adulto que vive en la casa estaba afuera cuando el padre y el hijo fueron detenidos, por lo que los agentes no pudieron dejar a Liam con esa persona. Hasta ahora el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no ha respondido a un correo electrónico en el que se le preguntó si Conejo Arias había solicitado mantener a su hijo con él.

Ya en Texas, Liam y su padre estaban retenidos en una celda familiar, dijo Marc Prokosch, el abogado de la familia, durante la conferencia de prensa.

“Cada paso de su proceso de inmigración ha consistido en hacer lo que se les ha pedido”, dijo Prokosch sobre la solicitud de asilo de la familia. “Así que esto es solo crueldad.”

Minnesota se ha convertido en un foco importante de las redadas de inmigración emprendidas por agencias encabezadas por el DHS.

Protesta contra las redadas migratorias en Minneapolis Angelina Katsanis� - FR172095 AP�

Greg Bovino, un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que ha sido la cara de las operaciones en Minneapolis y otras ciudades, dijo que 3000 “de algunos de los delincuentes más peligrosos” han sido arrestados en Minnesota en las últimas seis semanas.

Julia Decker, directora de políticas del Centro de Leyes de Inmigrantes de Minnesota, dijo que los defensores no tienen forma de saber si las cifras de arrestos del gobierno y las descripciones de las personas bajo custodia son precisas.

Liam es el cuarto estudiante de las Escuelas Públicas de Columbia Heights en ser detenido por el ICE en las últimas semanas, dijo Stenvik. Un estudiante de 17 años fue capturado el martes mientras iba a la escuela, y también fueron detenidos un menor de 10 años y otro de 17, afirmó.

El distrito está compuesto por cinco escuelas y alrededor de 3400 estudiantes desde preescolar hasta el 12vo grado, se indica en su sitio web. La mayoría de los estudiantes provienen de familias inmigrantes, según Stenvik.

Afirmó además que notaron una disminución en la asistencia en las últimas dos semanas, incluyendo un día en el que aproximadamente un tercio de sus estudiantes no asistieron a la escuela.

Ella Sullivan, la maestra de Liam, lo describió como “amable y cariñoso.”

“Sus compañeros lo extrañan”, dijo. “Y lo único que quiero es que esté seguro y de regreso aquí.”

