Choque de trenes en España: según el primer informe sobre la tragedia, uno de los rieles estaba roto

MADRID.– El primer informe preliminar revelado el viernes sobre el mortal accidente de trenes del domingo último en Adamuz, España, apunta a una fractura del riel por el que circulaba una de las formaciones como la posible causa del siniestro que dejó 45 muertos, aunque las autoridades todavía no ofrecieron ninguna explicación sobre las causas de la rotura.

El reporte de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de España indica que, al inspeccionar la formación de la empresa Iryo –el tren de alta velocidad que realizaba el trayecto Málaga–Madrid con 317 pasajeros– se detectaron “muescas” en la banda de rodadura de las ruedas del lado derecho de los coches 2, 3, 4 y 5. El texto apunta que dichas muescas en las ruedas y la “deformación” observada en el carril “son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado”.

Labores de rescate en los convoyes ferroviarios en la zona del accidente en Adamuz, el 22 de enero de 2026 Europa Press News - Europa Press

“En cuanto a las causas de la rotura del carril no se descarta ninguna hipótesis”, agrega el informe, además de informar que se enviarán las muestras de carril a un laboratorio metalográfico para intentar determinar las causas de la avería.

El Iryo descarriló el domingo por la noche a la altura de la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, en la región de Andalucía. Tras salirse de la vía, la formación se cruzó de carril e impactó, a unos 200 kilómetros por hora, contra otro tren de alta velocidad de la compañía estatal Renfe, que circulaba en sentido contrario con destino a Huelva con unos 100 pasajeros, en un choque de consecuencias devastadoras.

Personal de emergencias trabaja en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026 Manu Fernandez - AP

En total, hubo 484 personas involucradas en el episodio. Además de los fallecidos, unas 152 personas resultaron heridas, múltiples de gravedad.

El presidente español, Pedro Sánchez, dijo en la noche del jueves que su gobierno asume plenamente la responsabilidad del hecho “desde el primer momento” y que trabajará por reestablecer la confianza en el servicio de trenes de alta velocidad español, al que calificó como un orgullo para el país.

Los colisión en Adamuz es la peor tragedia ferroviaria del país desde 2013, cuando un descarrilamiento causó la muerte de 80 personas cerca de la ciudad gallega de Santiago de Compostela.

Entre el martes y el jueves, España guardó tres días de luto nacional por el hecho que conmocionó a todo el país. El sindicato de maquinistas, Semaf, convocó una huelga de tres días, del 9 al 11 de febrero, para reclamar más seguridad.

Cataluña retoma el servicio de trenes

En paralelo, la circulación de los trenes de corta distancia en Cataluña se reanuda progresivamente después de un accidente que causó la muerte de un maquinista y a pocos días de la tragedia ferroviaria del sur de España, según anunció el servicio de trenes de la comunidad autónoma.

“Desde el inicio del día de hoy se restablece el servicio de Rodalies de Cataluña”, indicó un breve comunicado de Rodalies, como se llama este servicio de trenes, publicado en redes sociales.

El descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies, entre Gelida y Martorell, que se dirigía hacia Manresa, Barcelona, Cataluña

“Los trenes están circulando, pero pueden acumular retrasos debido a la restitución progresiva del servicio“, añadieron los servicios ferroviarios catalanes.

El gobierno regional de Cataluña precisó que “la oferta de trenes en cada línea se incrementará progresivamente”, a la vez que “se reforzarán las líneas de autobuses interurbanos con un centenar de nuevos vehículos”.

Al menos 37 heridos al descarrilar un tren de Rodalies entre Gélida y Martorell, en Cataluña, España X

El martes por la noche, un tren de corta distancia chocó contra un muro de contención que se había desplomado sobre la vía, matando al maquinista y dejando 37 heridos, en la población de Gelida.

Desde ese momento, toda la red de trenes de corta distancia de Cataluña quedó paralizada, causando severas complicaciones a sus 400.000 usuarios diarios.

El accidente se produjo 48 horas después de la colisión en Adamuz.

