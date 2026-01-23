ICE Storm Warning, en vivo: de Chicago a Nueva York, el mapa de las tormentas de nieve y todas las alertas en EE.UU.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta por una tormenta invernal que provocó un fuerte descenso de temperaturas en amplias zonas del país. El aviso abarca a unos 132 millones de habitantes y, además del frío, advierte por nevadas y lluvia congelante. La agencia también difundió un mapa con las áreas afectadas por el fenómeno para todo el fin de semana.

El aviso del NWS por la tormenta invernal y el mapa de las regiones afectadas en EE.UU.

Mediante la cuenta oficial de X, el organismo avisó sobre la tormenta invernal que se extenderá durante el fin de semana, hasta la tarde del lunes.

“Se espera que una gran tormenta invernal de larga duración traiga fuertes nevadas generalizadas, aguanieve y lluvia helada desde las Montañas Rocosas y las llanuras del sur”, detalló el NWS en su mensaje.

El mapa de las zonas afectadas por la tormenta invernal en Estados Unidos X @NWS

Durante el fin de semana, “se anticipó la extensión hacia el este en dirección a Nueva Inglaterra”.

Los estados que están bajo alerta por la trayectoria de la tormenta invernal son:

Arizona

Colorado

Nuevo México

Texas

Oklahoma

Kansas

Missouri

Arkansas

Louisiana

Mississippi

Alabama

Tennessee

Georgia

Carolina del Sur

Carolina del Norte

Kentucky

Indiana

Illinois

Virginia

West Virginia

Ohio

Pensilvania

Nueva York

Delaware

Nueva Jersey

Maryland

El NWS advirtió por nevadas fuertes durante la tormenta invernal en EE.UU.

Durante la duración del fenómeno climático, muchas de las zonas afectadas podrán experimentar nevadas considerables.

Las zonas de Estados Unidos que enfrentan pronósticos de nevadas X @NWS

“Se esperan fuertes nevadas en una amplia región, desde las Montañas Rocosas del Sur y las Llanuras, pasando por el Atlántico Medio y el Noreste”, advirtió el NWS en otra publicación en redes sociales.

La alerta rige para ciudades como Dallas, Kansas City,Washington D. C., Filadelfia, Boston y Nueva York, entre varias otras. El NWS advirtió que algunas pueden tener hasta 12 pulgadas de nieve (30 centímetros). Además, la entidad avisó por “interrupciones generalizadas” del transporte público.

Estados y ciudades de EE.UU. emitieron sus propias alertas por la tormenta invernal

Sumado a la alerta general del NWS, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una declaración de desastre para 134 condados del Estado de la Estrella Solitaria.

La intención es “asegurar que se pongan a disposición de esas comunidades todos los recursos posibles y que el estado pueda responder con mayor rapidez y eficacia que nunca”, según un comunicado oficial.

Greg Abbott emitió una declaración de desastre para 134 condados de Texas por la tormenta invernal Facebook Office of the Governor Greg Abbott - Facebook Office of the Governor Greg Abbott

Lo propio hizo la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, quien declaró el estado de emergencia el último jueves a partir del pronóstico.

Además, la mandataria informó sobre un fondo destinado a la respuesta de emergencia y los trabajos de recuperación luego de la tormenta.

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani anunció medidas preventivas que tomará la Gran Manzana para evitar la acumulación de hielo, según AMNY.

Además, en conferencia de prensa recomendó a los residentes que hicieran compras antes del comienzo del fenómeno este viernes.

En esa misma línea, las escuelas públicas de Chicago cerraron durante la jornada del viernes, según consignó CBS News.

La medida se había tomado días antes a partir del pronóstico que anticipaba temperaturas extremas para los condados de Boone, Will, Cook, DeKalb, DuPage, Kane, Kendall, Kankakee, Grundy, Lee, Lake, La Salle, McHenry, Winnebago y Livingston.