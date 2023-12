escuchar

Los oficiales de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) realizaron un descubrimiento sorprendente, que estaba escondido en un lugar poco habitual con el objetivo de que nadie lo encontrara. El hallazgo ocurrió en el aeropuerto LaGuardia, en Queens, Nueva York, cuando un hombre quiso pasar algo prohibido en un pañal de bebé que parecía estar usado por la forma en que estaba envuelto. A pesar de que pudiera ser desagradable tener que analizarlo, los agentes no permitieron que el sujeto ingresara con el extraño paquete.

En un comunicado de la Administración de Seguridad en el Transporte, se dio a conocer que los oficiales retiraron un pañal del bolso de mano de un hombre. La mañana de este miércoles 20 de diciembre, se activó una alarma en la unidad de rayos X del puesto de control de seguridad, cuando la persona intentó cruzar con proyectiles para un arma, advirtió la agencia.

Los oficiales de la TSA descubrieron algo extraño cuando un hombre pasó por los rayos X (foto ilustrativa) Facebook Transportation Security Administration - TSA

Encuentran balas en un pañal de bebé: el hombre asegura que no sabe cómo llegaron ahí

En consecuencia de la alerta, los agentes de la TSA abrieron el envoltorio que parecía estar usado, pero lo que descubrieron no fue lo que esperaban, ya que en el interior del pañal desechable se encontraba un pañuelo azul con un contenido prohibido. Había “17 balas que habían sido ingeniosamente ocultas”, explicó la agencia responsable de proteger los sistemas de transporte en EE.UU.

Aunque no se proporcionó más información acerca del individuo, se aseguró que se trataba de un hombre, residente de Arkansas, quien primero dijo a los funcionarios que no sabía cómo llegó el pañal lleno de balas a su bolso de mano. Luego afirmó que su novia debió ponerlo, con la intención de no parecer culpable. Los agentes notificaron a la Policía de la Autoridad Portuaria, que acusó al viajero de posesión ilegal de municiones de 9 mm.

Al respecto del hallazgo, la TSA comentó: “Aparentemente, este hombre necesita un plan a prueba de balas para empacar su bolso de mano antes de dirigirse al aeropuerto para tomar su próximo vuelo”.

Un hombre quiso pasar 17 balas en un vuelo de Nueva York que estaban escondidas en un pañal para bebé TSA

¿Qué pasa si la TSA detecta un objeto prohibido?

Otro hombre, de Rockville, Maryland, intentó pasar hace unos días un arma en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. La pistola calibre 40 estaba cargada con 10 balas. Cuando los agentes la detectaron en la unidad de rayos X, el individuo les dijo que había olvidado que la tenía consigo. La Policía de la Autoridad de Aeropuertos Metropolitanos de Washington confiscó el arma y citó al individuo por un cargo.

La agencia advierte que: “No se permiten armas a través del control de seguridad”, y la pena puede alcanzar un máximo de US$15.000. En un reporte de los objetos detenidos durante el tercer trimestre de 2023, el administrador de la TSA, David Pekoske, dijo que los pasajeros pueden viajar con un arma de fuego, pero debe estar en su equipaje facturado, “descargada en un estuche rígido cerrado con llave y debe declararse a la aerolínea al registrar la maleta en el mostrador de boletos”.

Durante los primeros tres trimestres de 2023, las autoridades interceptaron 5072 armas de fuego en los puntos de control de seguridad de los aeropuertos. La agencia superará el récord del año pasado de 6542.