“Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, murió”: Trump anuncia la muerte del líder de Irán tras una operación histórica

WASHINGTON.- En una operación militar masiva de consecuencias imprevisibles para el futuro de Medio Oriente y que generó la alerta máxima global, las fuerzas de Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra los líderes de Irán en el que murió el ayatollah Ali Khamenei, líder supremo del país, y que, según afirmó el presidente Donald Trump, tiene como objetivo precipitar un cambio de régimen en Teherán y eliminar su programa nuclear.

“Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, murió. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sanguinarios”, confirmó Trump en un mensaje en su red Truth Social, en el que señaló que esta “es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

La muerte de Khamenei, líder del país desde 1989, podría desencadenar una reacción de Irán de proporciones inéditas con un amplio impacto regional y mundial. “No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada”, dijo Trump.

Khamenei, one of the most evil people in History, is dead. This is not only Justice for the people of Iran, but for all Great Americans, and those people from many Countries throughout the World, that have been killed or mutilated by Khamenei and his gang of bloodthirsty THUGS.… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 28, 2026

Horas después del inicio de la dramática escalada bélica bajo la “Operación Furia Épica”, que desató la respuesta militar de Teherán contra objetivos en otros países de la región, funcionarios del gobierno de Benjamin Netanyahu habían informado que los restos de Khamenei fueron retirados de entre los escombros de su complejo residencial. También informaron que tanto Trump como Netanyahu habían visto una “foto del cuerpo” del guía supremo.

El líder supremo iraní, ayatollah Ali Khamenei, murió este sábado en un operativo militar conjunto de Estados Unidos e Israel. -� - KHAMENEI.IR�

Trump remarcó que Estados Unidos espera que “la Guardia Revolucionaria de Irán y la policía se unan pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos para devolver al país la grandeza que merece”, y que ese proceso debería “comenzar pronto”.

“En un solo día no solo ocurrió la muerte de Khamenei, sino que también el país quedó profundamente destruido e incluso aniquilado. Sin embargo, los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en Medio Oriente y, de hecho, en el mundo”, advirtió Trump.

Donald Trump grabó un video en el que dio detalles de la operación en Irán

De acuerdo a la Media Luna Roja iraní los ataques dejaron por lo menos 200 muertos y más de 750 heridos. La ofensiva generó una amplia reacción de gobiernos de todo el mundo, entre ellos de la Argentina, que respaldó el accionar de sus dos principales socios internacionales.

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel no tiene precedentes en la región al tener como objetivo declarado -por primera vez en 47 años- tumbar al régimen de los ayatollahs, luego de semanas de una escalada de tensión con la Casa Blanca y la movilización de fuerzas norteamericanas a la región. Para Trump es una jugada de altísimo riesgo en un momento en el que enfrenta turbulencias internas, tanto políticas como económicas, con las cruciales elecciones de medio término en el horizonte.

En un mensaje grabado en su resort Mar-a-Lago y dado a conocer en la madrugada del sábado, Trump había afirmado que el objetivo era “defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní”, al que calificó como “un grupo despiadado de personas muy duras y terribles”.

Ataques iraníes en Tel Aviv en represalia JOHN WESSELS� - AFP�

“Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo [...] Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles. Vamos a aniquilar su armada y asegurarnos de que ya no puedan desestabilizar la región o el mundo", amplió el presidente, que luego llamó explícitamente a una sublevación de los iraníes para lograr un cambio de régimen, en el poder desde la revolución de 1979.

“A gran pueblo de Irán le digo que la hora de su libertad está cerca. Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Probablemente sea su única oportunidad en generaciones“, aseguró Trump. Netanyahu se hizo eco de ese mensaje y les dijo a los iraníes que había llegado el momento de ”liberarse del yugo de la tiranía" de los ayatollahs, los máximos enemigos de Israel en la región.

El presiente norteamericano decidió la ofensiva sobre el régimen teocrático sin respaldo del Congreso -ostenta el poder constitucional de declarar la guerra a otro país-, una medida que generó fuertes críticas de la oposición demócrata y manifestaciones en Estados Unidos. El Capitolio norteamericano se disponía a votar la semana próxima una resolución para impedir al presidente atacar unilateralmente a Irán.

Humo sobre Teherán por los ataques de este sábado. ATTA KENARE� - AFP�

El secretario de Estado, Marco Rubio, notificó esta semana con antelación a algunos miembros del Congreso el ataque militar contra Irán. El jefe de la diplomacia estadounidense y el director de la CIA, John Ratcliffe, mantuvieron el martes una reunión con el llamado Grupo de los Ocho, que incluye a los líderes republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado, para darles detalles sobre la política hacia Irán.

Con su ataque a gran escala contra Irán, Trump está asumiendo la mayor apuesta en política exterior de su segunda gestión, que empezó el 20 de enero del año pasado, una decisión plagada de riesgos e incógnitas para Estados Unidos y el futuro de su mandato. La campaña militar podría convertirse en la mayor de Estados Unidos desde las guerras de Afganistán e Irak, advirtieron los analistas.

Netanyahu, por su parte, afirmó que la operación “continuará el tiempo que sea necesario”, y advirtió que la ofensiva estaba dirigida contra la “amenaza existencial que supone el régimen terrorista de Irán”.

EL primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un video difundido en redes sociales.

El jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, teniente general Eyal Zamir, afirmó que se llevó las operaciones fueron “a una escala completamente diferente” que la guerra de 12 días librada contra Irán en junio pasado, a la que Estados Unidos se unió con ataques quirúrgicos a tres instalaciones nucleares iraníes.

“Desde esta mañana, cerca de 200 aviones de combate completaron un extenso ataque. Esta es la mayor incursión aérea militar en la historia de la Fuerza Aérea israelí”, señaló Zamir en un comunicado.

El Ejército israelí afirmó que en los ataques murieron Aziz Nasirzadeh, el ministro de Defensa iraní; Mohammad Pakpour, jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, la fuerza más poderosa de Irán; y Ali Shamkhani, exjefe de la armada iraní y asesor cercano de Khamenei.

Explosiones y pánico en Teherán

Además de las explosiones en Teherán y otras ciudades del país, un bombardeo contra una escuela primaria en el sur de Irán dejó por lo menos 85 muertos, muchos de ellas niños, según la agencia de noticias estatal IRNA. Otro ataque alcanzó un pabellón deportivo en la ciudad iraní de Lamerd, donde 15 personas fallecieron.

En la capital iraní, testigos describieron un caos en las calles mientras la gente corría a buscar refugio ante la intensidad de los bombardeos.

Una columna de humo se eleva tras una explosión, después de que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques contra Teherán, el 28 de febrero de 2026. Captura Web

Las fuerzas estadounidenses parecían centradas en eliminar objetivos militares iraníes, mientras que los ataques israelíes se dirigieron a emplazamientos del régimen, según informaron a The Washington Post distintos funcionarios.

La respuesta de Teherán llegó con bombardeos contra varios puntos de Israel y bases militares norteamericanas en Medio Oriente. Durante la jornada se registraron explosiones en Barhéin, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, y Arabia Saudita.

Varios de los países del Golfo que albergan bases militares estadounidenses afirmaron haber interceptado misiles iraníes en su espacio aéreo, entre ellos Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, donde la caída de escombros causó la muerte una persona.

El presidente Donald Trump levanta el puño tras desembarcar del Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida, el 27 de febrero de 2026. Matt Rourke� - AP�

En medio de la creciente tensión global por el ataque, “Trump habló con los líderes de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte”, indicó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Por la escalada bélica se paralizó el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo, según compañías navieras y la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim. La Administración Marítima de Estados Unidos recomendó a los buques evitar el estrecho, y la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que el paso no era seguro para el tráfico comercial.

El impacto de uno de los ataques israelíes en una escuela primaria en Irán. Mehr

El régimen iraní emitió una declaración en la que definió el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel como “una prueba para la resistencia nacional del pueblo iraní”. La nota remarcó que los ataques, como ocurrió en junio pasado con la Operación Martillo de Medianoche, se produjeron “durante las negociaciones” con Washington para alcanzar un acuerdo nuclear, y advirtió que el objetivo es “socavar la soberanía nacional y la integridad territorial” de Irán.

El mes pasado, luego de la dura represión del régimen contra protestas antigubernamentales que dejó miles de muertos, Trump había prometido “ayuda” a los iraníes. El presidente ordenó en ese momento el mayor despliegue militar en décadas en Medio Oriente y amenazó con atacar a la república islámica si las negociaciones sobre el programa nuclear y de misiles iraníes no terminaban en un acuerdo.