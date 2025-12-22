Alerta para envíos internacionales: la CBP retendrá neumáticos en todos los puertos de entrada de EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) advirtió que retendrá los neumáticos de automóvil fabricados en Serbia por Linglong International Europe DOO Zrenjanin. La orden, con efecto inmediato, se aplica para todos los puertos de entrada de Estados Unidos debido a que existe evidencia que indica el uso de trabajo forzoso.

CBP bloquea neumáticos de Serbia por presunto trabajo forzoso

La CBP emitió la Orden de Retención de Liberación debido a violaciones del Título 19 del Código estadounidense. Esta legislación prohíbe la entrada de mercancías fabricadas con trabajo forzoso. A partir de ahora, todos los neumáticos de Linglong International Europe DOO Zrenjanin serán retenidos por la agencia en los puertos.

La CBP advirtió que retendrá los neumáticos de la marca Linglong en todos los puertos de entrada de EE.UU. Linglong

“El mensaje es claro: Estados Unidos no tolerará el trabajo forzoso en las cadenas de suministro”, expresó al respecto el comisionado de CBP, Rodney S. Scott. La orden, según el comunicado, es el resultado de una investigación de la agencia y la revisión de información por parte de diversas fuentes.

Para llegar a la conclusión de que la empresa utiliza explotación laboral, la CBP analizó las siguientes pruebas:

Declaraciones de trabajadores.

Fotografías.

Contratos de trabajo.

Notas de campo de grupos focales.

Capturas de pantalla de mensajes de texto.

Informes de organizaciones no gubernamentales de código abierto.

Medios de comunicación.

Investigación académica.

“Los estadounidenses no deberían tener que competir con productos elaborados mediante la explotación”, manifestó la Subcomisionada Ejecutiva Interina, Susan S. Thomas, de la Oficina de Comercio.

“Al impedir que productos derivados del trabajo forzoso ingresen al comercio estadounidense, la CBP contribuye a garantizar que los trabajadores y las empresas estadounidenses compitan en igualdad de condiciones”, agregó la funcionaria.

Las condiciones de trabajo forzoso detectadas por la CBP para retener los neumáticos

En conjunto, la evidencia demostró que los trabajadores de Linglong están sujetos a nueve indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

Retención de documentos de identidad .

. Intimidación y amenazas.

Aislamiento .

. Horas extras excesivas .

. Retención de salarios .

. Servidumbre por deudas .

. Condiciones de vida y trabajo abusivas .

. Engaño.

Abuso de vulnerabilidad.

La investigación de la CBP encontró nueve indicadores de trabajo forzoso en la marca que produce neumáticos CBP - CBP

De acuerdo con la agencia, los hechos que sustentan estos indicadores demuestran que los empleados están involucrados en trabajo forzoso. Esto significa que es realizado involuntariamente y bajo amenaza de sanción.

Además, los datos de la CBP señalan que las mercancías se importan actualmente a Estados Unidos o es probable que lo hagan en el futuro próximo. La orden corresponde a la quinta emitida en 2025 y la segunda en el año fiscal 2026.

La CBP emitió cinco órdenes de retención para los puertos de entrada de EE.UU. este año CBP

Las órdenes de retención de la CBP en EE.UU. durante 2025

La página oficial de la agencia encargada de garantizar la protección fronteriza señala que este año se emitieron las siguientes órdenes de retención, que continúan activas al 19 de diciembre:

Materiales Industriales y de Manufactura: productos de sal marina de Taepyung Salt Farm , de Corea del Sur, emitida el 2 de abril.

, de Corea del Sur, emitida el 2 de abril. Agricultura y Productos Preparados: mariscos de Fishing Vessel Zhen Fa 7 de China, emitida el 28 de mayo.

7 de China, emitida el 28 de mayo. Productos de Consumo y Comercialización Masiva: bicicletas y sus partes de Giant Manufacturing Co., Ltd. de Taiwán, emitida el 24 de septiembre.

de Taiwán, emitida el 24 de septiembre. Prendas de vestir, calzado y productos textiles: prendas de vestir, ropa y textiles de Firemount Group Ltd., de la República de Mauricio, emitida el 18 de noviembre.

En cada caso, la agencia comprobó mediante el análisis de pruebas que las empresas utilizaron trabajo forzoso para la producción.