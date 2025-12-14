Patrulla Fronteriza en Florida: el método de la CBP que detecta conductores inmigrantes a cientos de millas

Una investigación reciente reveló el método que la Patrulla Fronteriza utiliza desde hace varios años para detectar conductores a cientos de millas de distancia e identificar y detener a quienes, por sus patrones de viaje u otros factores, son considerados “sospechosos”. Esa misma estrategia, que está muy presente en estados como Texas, Arizona o California, empezó a generar preocupación en migrantes en Florida.

El método de la Patrulla Fronteriza para detectar y detener a conductores “sospechosos”

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) monitorea a millones de conductores en todo el país mediante un programa oculto, según una investigación publicada por de The Associated Press.

La investigación de AP reveló el uso de un programa de vigilancia encubierto por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos Facebook U.S. Customs and Border Protection

A través de una red de cámaras, la agencia escanea y graba la información de las matrículas de los vehículos, mientras que un algoritmo marca a aquellos que considera sospechosos según dónde provienen, su destino y la ruta que tomaron.

La investigación se basa en entrevistas con exfuncionarios gubernamentales, decenas de agentes federales, estatales y locales, abogados y la revisión de miles de páginas de documentos judiciales. También de datos sobre subvenciones estatales y las fuerzas policiales, e informes de arresto.

El sistema de la Patrulla Fronteriza que ya preocupa en Florida

AP señala que la Patrulla Fronteriza desarrolló este sistema de vigilancia que se extiende al interior del territorio estadounidense en zonas de Texas, Arizona y California, y cerca de la frontera con Canadá. Sin embargo, la información ya genera preocupaciones en otros estados, como Florida.

La agencia fue creada para seguridad de las fronteras, pero la CBP indicó que está legalmente autorizada a "operar en cualquier lugar de Estados Unidos" Russell Contreras - AP

A partir de los detalles revelados por la agencia de noticias, CBS12 News realizó su propia investigación para determinar las implicaciones del método en el Estado del Sol. Así, determinaron que las cámaras de una empresa que fueron utilizadas por la CBP se encuentran a lo largo de las carreteras del condado de Palm Beach y la Costa del Tesoro.

“No hay evidencia de que el programa federal haya utilizado los datos de Florida como en los estados examinados por AP. Pero la infraestructura existe, y esa posibilidad está en el centro de un creciente debate sobre la privacidad”, indica el medio citado.

En un comunicado de la CBP al medio, la agencia señaló que su misión “se basa en una combinación estratificada de personal, tecnología e infraestructura para detectar actividades ilícitas y al mismo tiempo apoyar el comercio y los viajes legales”.

La Patrulla Fronteriza y el uso de cámaras divide opiniones en Florida

CBS12 News explica que algunos legisladores de Florida dicen que la vigilancia está justificada. El representante republicano Randy Fine apoya el uso de las herramientas de seguimiento de matrículas si ayudan a identificar a inmigrantes indocumentados o redes criminales.

“Hasta que hayamos deportado a todos los inmigrantes ilegales, sin excepción, debemos hacer todo lo posible por atraparlos“, dijo.

El informe incluye ejemplos concretos de ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos, interrogados y registrados sin motivo aparente CBP

Por otro lado, Jay Stanley, analista de políticas de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), precisó: “No debemos permitir que la inmigración se convierta en una excusa para que el gobierno establezca grandes sistemas de monitoreo que vigilen a todo el mundo todo el tiempo”.

Agregó que el monitoreo masivo de matrículas abre la puerta a un futuro en el que los movimientos de cada conductor podrán almacenarse, analizarse y examinarse.

La investigación de AP determinó que la Patrulla Fronteriza colabora con agencias policiales locales para realizar detenciones X/@USBPChiefHLT

“Cuando el gobierno empieza a implementar un sistema de vigilancia masiva que rastrea a los conductores por todo el país, eso significa que todos estamos sujetos a escrutinio”, afirmó.

Vigilancia oculta en EE.UU.: la respuesta de la CBP

Acerca del sistema, la CBP indicó a AP que utiliza lectores de matrículas para ayudar a identificar amenazas y redes criminales, y que “se rige por un marco normativo estricto y de múltiples capas, así como por la ley federal y las protecciones constitucionales, para garantizar que la tecnología se aplique de manera responsable y con fines de seguridad”.

Asimismo, indicó que por razones de seguridad nacional no pueden dar detalles acerca de las aplicaciones operativas específicas.